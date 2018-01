En dos meses, UCI dejó ganancia del 182% al HUC

Mayor rentabilidad está generando la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario del Caribe (HUC) desde el pasado septiembre, que dejó de ser administrada por entes tercerizados para ser operada directamente por el mismo centro asistencial.

Fernando Trillo Figueroa, agente Especial Interventor del HUC, precisó que “antes recibíamos $300 millones en el mes. Ahora recibimos $750 millones por el manejo de todos los recursos, que incluye los medicamentos”.

Solo en los meses de septiembre y octubre del año pasado, en la UCI hubo una facturación superior a los $2.341 millones. Es decir, son cerca de $1.600 millones bimensuales los que está recuperando el hospital desde que remodeló la UCI y empezó a operarla.

Además de ese margen de ganancia del 182%, Trillo destacó que “tener la administración de la Unidad de Cuidados Intensivos mejora la capacidad de decisión sobre los pacientes. Podemos hacer cirugías de alto costo y prestar el servicio adecuadamente”.

Recalcó que “uno de los retos para este nuevo año de prórroga en la intervención es poder ampliar la Unidad de Cuidados Intensivos en 10 camas y la Unidad de Cuidados Intermedios en 8 camas. Esto significa que administrar los servicios directamente es un buen logro para mostrar en la intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud”.

Respalda ultimátum del gobernador a las EPS

De “positiva” calificó el agente Especial Interventor del HUC la actuación del gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, de convocar a las EPS, Minsalud y Supersalud a una mesa de cobro el próximo 30 de enero.

“En la práctica de la intervención, las EPS, unas más que otras, han sido muy lentas en la depuración de la cartera. Se demoran en reconocerlas y en pagar las deudas que tienen con los hospitales. En el caso del HUC nos ha ido muy bien con Coosalud, Mutual Ser y ha mejorado ostensiblemente Comfamiliar, tanto en depuración como en pagos, pero hay otras que la Supersalud y los entes de control, con la iniciativa de la Gobernación, deben instar a que mejoren la depuración”, explicó.

Indicó que acelerar este proceso es importante “porque en las contabilidades de las instituciones aparecen unas cifras y en las EPS otras. Eso hay que conciliarlo, depurarlo y llegar a un acta de reconocimiento de la deuda para hacer acuerdos de pago. Si eso no avanza la plata está estancada”.

La deuda

Fernando Trillo precisó que en el HUC, “en este momento hay una cartera reconocida alrededor de los $66 mil millones y la cartera total es de $140 mil millones. No quiere decir que lo no reconocido no se va recuperar. Está en un concepto contable que se llama deterioro. Estamos en el proceso de depuración y en ese proceso hay unos términos que tienen que cumplir las EPS”.