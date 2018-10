En el Barrio Chino no soportan la invasión de aguas servidas

Los habitantes del Barrio Chino dijeron que no soportan más la invasión de las aguas servidas, que brotan de unos manjoles que se encuentran colmatados desde hace mucho tiempo.

Según los afectados, esta anomalía está en conocimiento de las autoridades distritales, pero hasta al momento no se le ha podido dar una solución definitiva.

A inicios de este fin de semana anunciaron que estaban organizando un bloqueo de las avenidas Pedro de Heredia y la del Lago, para llamar la atención de las autoridades, respecto a la reingeniería que requieren las redes sanitarias.

Miguel Salgado Padilla, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC), informó que el problema consiste en que el barrio cuenta con varias tuberías averiadas, que son las que provocan los reboses de los manjoles.

“Casi no hay una semana en que no se reporte la emergencia en una calle del Barrio Chino, con fatales consecuencias de calles con corrientes de aguas contaminadas y olores nauseabundos, claramente contaminación ambiental y afectación a la salud”, aseguró Salgado.

Igualmente, señaló que “la empresa Aguas de Cartagena no hace mantenimientos preventivos. Funciona solo a través del servicio de emergencia del Camel, que pone pañitos de agua tibia. A la comunidad que usa el servicio, no siempre correctamente, no se le hace suficiente pedagogía”.

Especificó que las emergencias se localizan en la carrera 22C, “donde los contratistas vinieron a resolver una fuga y dejaron un cráter abierto y no regresaron para resanarlo”.

Los otros puntos son el callejón Romana Guerrero, el callejón Carrillo y la transversal 29, entre otros daños.

El activista cívico expuso que la Administración Distrital y Acuacar, “deberían comprometerse con el cambio de la red de alcantarillado para resolver el problema de fondo. Estamos cansados de los mismos problemas y las mismas respuestas sin soluciones de raíz”.

Un vocero de Acuacar hizo saber que sus operarios estuvieron en la zona y desobstruyeron las redes del alcantarillado, que estaban saturadas con lodo y piedras. “Solo queda una calle con agua de nivel freático”, advirtió.

Cabe destacar que otra de las molestias que sufre el Barrio Chino es la subida de la marea de la Ciénaga de Las Quintas, la cual se va filtrando a través de los canales de desagüe y cubre más de media cuadra del callejón Romana Guerrero, del Primer y Segundo Bahía, y del callejón Granada.

Según los vecinos, cuando el agua se retira, las calles quedan húmedas, de manera que no hay un día del año en que estén secas.

