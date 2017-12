En el Día Internacional de los Derechos Humanos, el llamado es a no estigmatizar

En Cartagena de Indias se violan derechos todos los días, pero también se defienden. En el Día Internacional de los Derechos Humanos varias organizaciones nos contaron sobre el trabajo que están haciendo y lo que falta para que nuestra ciudad sea más incluyente y respetuosa con la diferencia.

Contra la insensibilidad

Rafael Escallón, activista y coordinador de la fundación Roztro, asegura que Cartagena está pasando por una lucha contra la insensibilidad institucional y ciudadana. “Es como si matar a una persona en Cartagena no fuese importante, estamos llenos de prejuicios, estigmatizamos a todos y a todas y no vemos su riqueza cultural”. Escallón explicó que para algunas personas es más fácil estigmatizar a los grupos, y por eso no se defienden sus derechos. “La comunidad debe despertar y volverse más sensible de su propia realidad, asumir un rol que no normalice las violencias, incluyendo el racismo, el machismo y el elitismo”, puntualizó.

El papel de la ciudadanía

El Estado debe garantizar derechos, pero la ciudadanía debe respetarlos y exigirlos. Inilse Mercado, de la Mesa de Mujeres, comentó que es increíble que en la ciudad se normalicen hechos violentos como la muerte o la violación de una persona. “Si miras todos los hechos que han ocurrido, no vemos que la ciudadanía salga a protestar si no hay una organización que se mueva primero, no hay una reacción.

Shirly Howard, vocera de la Red Cartagena incluyente, contó que aunque en procesos de sensibilización sobre el trato a personas con discapacidad los ciudadanos suelen ser receptivos, falta que sean más conscientes en las barreras actitudinales que creamos diariamente.

Lo que debe hacer el Estado

El gran reto para los grupos vulnerados y para los que defienden esos derechos, sostuvo Christian Howard, vocero de la Mesa LGBT de Cartagena, es lograr que la comunicación con la institucionalidad empiece a ser más efectiva y operativa. “Se está volviendo muy natural señalar que hay un problema, reunirnos para hablar, hacer un informe del problema, salir a la calle por el problema, pero nunca pasa nada. Tenemos años con las mismas situaciones a pesar de que se está haciendo un trabajo desde las organizaciones y yo creo que eso es la radiografía de que la institucionalidad no se está pensando con enfoque a solucionar”, expresó Howard.

El defensor también comentó que cuando hay una ciudad que irrespeta, pero tampoco se encuentra un amparo real por parte de la institucionalidad, se genera una desconfianza que termina en miedo.

Inilse Mercado, miembro de la Mesa del Movimiento Social de Mujeres de Cartagena, coincidió con la versión de Howard, al reconocer que aunque son más visibles las denuncias por violencia contra la mujer, ese parece ser el único avance.

“Hay más denuncias, pero las garantías solo quedan en el papel, porque las instituciones no tienen suficiente experticia para manejar el tema de género”, explicó Mercado.

¿Qué están haciendo?

- La fundación Roztro lleva 18 años trabajando en la ciudad en la transversalización de derechos de personas afro, indígenas, mujeres y jóvenes. Una de sus luchas está encaminada a demostrar que la champeta como cultura popular ayuda a salvar vidas a través del reconocimiento de su riqueza. “Debemos reconocer que la violencia en la ciudad no es culpa de la champeta sino de la inseguridad y la intolerancia”, expresó Rafael Escallón, director de esta fundación.

- La Mesa del Movimiento Social de Mujeres fue creada hace diez años para fortalecer y encaminar los esfuerzos que varias organizaciones venían haciendo para fomentar el derecho de las mujeres en la ciudad. Desde la conformación de los primeros grupos, a principios de la década de los 90, han incidido en la creación de una Oficina de la Mujer en la ciudad y de una política pública. “Y aún así a las mujeres las siguen matando y violando. Sentimos que estamos luchando solas, pero no por eso vamos a desistir”, puntualizó Inilse Mercado, miembro de la Mesa de Mujeres.

- La Mesa LGBT de Cartagena dio sus primeros pasos en 2010, pero se fortaleció el año pasado para recuperar movilizaciones como la Marcha de la Diversidad que se hace en noviembre y para articular el trabajo de varias organizaciones. “Desde que empezamos a trabajar en el 2009 estuvimos buscando un reconocimiento de nuestra identidad, hoy estamos haciendo presión en la institucionalidad para que se garanticen nuestros derechos”, expresó Christian Howard, vocero.

- La Red Cartagena Incluyente está conformada hace tres años y han fomentado procesos como el primer cabildo abierto por la discapacidad. “Nos falta eliminar barreras arquitectónicas y de comunicación, hay muchos ajustes en la ciudad que se deben hacer para que las personas con discapacidad puedan vivir mejor cada espacio”, anotó Shirly Howard, vocera de la Red Cartagena incluyente.