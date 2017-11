En el SITM, ponte en el lugar de las personas con discapacidad

Luis Felipe Martínez tiene 20 años y nació con Mielomeningocele, un tipo de espina bífida. A su columna le faltan dos vértebras por lo que su movimiento en las piernas es limitado y por eso debe usar silla de ruedas. Se transporta diariamente en Transcaribe y cada vez se encuentra con alguna complicación para movilizarse, pero reconoce que es el mejor servicio de transporte para que personas con condiciones similares a la suya se muevan por la ciudad.

Lo acompañamos en uno de sus recorridos de regreso a casa para conocer mejor su experiencia.

Cuando no es hora pico

Luis Felipe empuja las ruedas de su silla por el contraflujo de la avenida Pedro de Heredia, cerca del Castillo San Felipe de Barajas, vuelta tras vuelta se va acercando a la estación Lo Amador de Transcaribe, y cuando tiene oportunidad se pasa a la zona peatonal. Venía rodando por la carretera porque en ese sector el andén es irregular y no puede transitar con facilidad.

Llega a la estación a la 01:25 de la tarde, da una vuelta sobre sí mismo y le señala la tarjeta a uno de los vigilantes. Debe esperar a que alguno de los funcionarios permita el paso con otra tarjeta. Espera poco, pero se le pasó un articulado.

Toma esta ruta a diario para llegar de su casa en La Reina a Tecnar en el Pie del Cerro, donde estudia Gestión Logística, y para ir de regreso después de clases. La estación está vacía, llega un nuevo T101 y alcanza a emocionarse. “Ahí llegó”, resalta, pero enseguida agrega, “hay otra persona”. Sube al bus impulsando fuertemente su silla y ya adentro se acomoda lo más cerca que puede al lugar designado para las sillas de ruedas, donde ya está ubicado alguien más.

Queda casi a su lado, pero más cerca del pasillo, agarrado de un tubo. “Esto pasa muy seguido, pero ubicarme aquí no es tan incómodo. Es más duro cuando está lleno de gente”, comenta Luis Felipe.

Ese mismo día en la mañana, dejó pasar un alimentador y un articulado para acomodarse en el lugar. El problema, dice él, no es la falta de espacio sino la falta de ‘consideración’ de los demás usuarios.

Cuando llega a la estación de la Villa Olímpica su compañero se baja y Luis Felipe puede acomodarse con el cinturón de seguridad. Después de ubicarse sigue explicando, “hay personas que no se mueven, aunque vean que estás incómodo. Hoy por ejemplo, como llovió y salí tarde, cuando llegué a la estación Madre Bernarda, estaba llenísima de gente, amontonada en la puerta de acceso. No me dieron permiso de pasar y tuve que esperar a que se fuera la mayoría para poder entrar... hay personas indolentes”, lamenta.

Complicaciones

Jania Arismendi, directora de la Red de Cuidadores de Cartagena y Bolívar, complementa a Luis Felipe asegurando que aunque Transcaribe cuenta con un servicio accesible, todavía hay ajustes razonables que se deben hacer. “Un fin de semana es perfecto porque los domingos es muy fácil trasladar a mi hija, ponerla en el sitio estipulado para las personas con discapacidad, pero en días de semana es un caos total”, dice Jania, quien asegura que además de la demora normal porque la tarjeta que se usa normalmente no está habilitada para el paso de personas con discapacidad, deben soportar que algunos usuarios no les permitan el acceso a los buses.

“Los funcionarios de Transcaribe han sido muy receptivos con nosotros, pero la comunidad no lo es tanto, a veces pasa que viene lleno, uno pide permiso y no se quitan, nos dicen cualquier cantidad de groserías, que cojamos taxi, que no cabe... es tedioso cogerlo en horas pico”.

La hija de Jania vive con la misma condición que Luis Felipe, tiene 11 años y cada vez que accede al servicio, lo hace en compañía de su madre. Aunque su uso es menos frecuente que el de Luis, también ha tenido que vivir Transcaribe en hora pico. “Eran las 6:30 y estábamos en La Bodeguita esperando un T100 expreso, pasaron dos articulados y no pudimos tomarlos, porque la gente no nos dejaba pasar, no había acceso privilegiado y nadie se movía aunque los funcionarios les pedían que lo hicieran”, finalmente a Jania y a la niña tuvieron que permitirles el acceso antes de que el articulado diera la vuelta.

Por la dificultad que encuentran para que otras personas se pongan en su lugar al acceder al servicio, la Red de Cuidadores organizó la actividad ‘Ponte en los zapatos del otro’, con la que pretenden que los otros usuarios vivan el servicio con condiciones similares a las que ellos deben vivir. “Es muy difícil que una persona se ponga en nuestros zapatos, que entienda que esto no es fácil. Pero alguien debe culturizar a la comunidad con esto, que nos tengan paciencia en nuestros procesos”, resalta Jania. Lo que planean es que del 3 al 10 de diciembre se pueda hacer actividades con usuarios que quieran experimentar el servicio con alguna limitación, ojos vendados, oídos tapados o sobre una silla de ruedas para que comprendan las diferencias en el acceso, para que aprendan a ser más responsables socialmente. “Todos tenemos capacidades diversas, se necesita que sea la comunidad la que se culturice y aprenda que se deben dar espacios de colaboración para los adultos mayores y las personas con condiciones físicas distintas”, concluyó Jania.

¿Problemas con el servicio?

Sobre la accesibilidad de los usuarios, Transcaribe recordó que el servicio para personas en condición de discapacidad tiene una accesibilidad universal, desde los cruces de las estaciones, rampas de acceso y elevadores en los buses alimentadores, así como un acceso para Personas con Movilidad Reducida.

“A veces me pasa que cuando voy a coger un T102 o T103, los conductores me preguntan hasta dónde llego, porque los ascensores los tienen dañados, eso es algo que yo no entiendo, si lo que llevan es un año trabajando en firme, cómo pueden estar dañados si además solo lo usan con personas con discapacidad”, cuestiona Luis Felipe. Sobre ello, un vocero de la empresa explicó que las fallas que pueden ocurrir en la atención se dan de forma circunstancial y son corregidas en cuanto se tiene conocimiento de ello. “El sistema espera nuevos buses. Los actuales son sometidos a trabajos duros para atender la creciente demanda”.