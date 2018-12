En esto se trabaja en el cerro de La Popa

Tras un convenio con la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar (Edurbe), se ejecutan las obras de mitigación por $2 mil millones en algunas zonas del cerro. “Ahora se hacen unos muros que diseñamos en 2014, en Rincón Guapo que es de los lados de La Popa. Estas obras tienen un corto periodo de tiempo, funcionalidad y, pese a ser de mitigación, tienen un costo importante y la idea es que se inviertan. Los problemas de movimiento en masa necesitan también de obras de drenaje y reforestación, erradicar las zonas de riesgo y manejo de basuras”, resaltó el ingeniero Barboza.

Para el ingeniero Arnoldo Berrocal, mientras se hagan soluciones parciales y no completas se deja cierta probabilidad de problemas. “Esas obras que hacían parte de solucionar el problema global a futuro puede que no funcionen o fallen porque no fueron complementadas, o que se pierda esa plata por no hacerse el proceso completo”, recalcó.

Entonces, se hace necesario que el Distrito consiga los recursos restantes para realmente solucionar el riesgo de que caiga la roca en el Salto del Cabrón.