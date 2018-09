En Foco Rojo están inconformes con la cancha

Los habitantes de la calle La Antena, en el sector Foco Rojo, del barrio Olaya Herrera, dijeron no estar conformes con la remodelación que se le hizo a una cancha de microfútbol que se erige en el mencionado sitio.

Andrés Ortega Ballesteros, uno de los líderes cívicos del lugar, contó que la cancha fue intervenida para trabajos de mejoramiento en diciembre de 2017 y sin previa socialización con la comunidad.

La contratación la hizo la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar (Edurbe), a través de la Alcaldía Local 2, pero una vez entregada no cumplió las expectativas.

Los usuarios se sienten inconformes porque el recinto no carece de un sistema de evacuación de aguas lluvias, que impida el empozamiento de las mismas, a la vez que aseguran que parte de las mallas de cerramiento que le instalaron no son de buena calidad.

“Es más --añadió Ortega Ballesteros--, creemos que se trata de materiales viejos, porque se resisten al golpe de los balones siempre que hay un encuentro deportivo”.

Al lado de la cancha funciona un puesto de salud, cuya pared lateral y ventanas de vidrio no fueron protegidas con mallas, u otro material, para evitar que se perjudique la edificación.

Según el habitante, la comunidad fue visitada por una comisión de la Contraloría local, la cual informó que la obra actual no coincide con los diseños originales de la misma ni con el presupuesto ($166 millones) que se tenía destinado para tal fin.

“Se puede decir --señaló Ortega-- que los constructores fueron trabajando a retazos. Primero rompieron la plantilla y se desaparecieron como por veinte días. Después, la hicieron y la volvieron a romper, dizque porque se le llenaba de agua. Cuando les preguntamos que por qué estaban trabajando de esa forma, respondieron que si poníamos mucha cara se llevarían la obra para otra parte. Y como nosotros lo que queríamos era la remodelación, nos quedamos callados. Hicieron una nueva plantilla, que es la que tenemos ahora donde no se puede evacuar la lluvia”.

En cuanto se presentaron las primeras dificultades con el funcionamiento de la cancha, Ortega Ballesteros dijo haber enviado derechos de petición al alcalde local 2, Gregorio Rico Gómez, pero hasta el momento el funcionario no ha respondido.

Por su parte, el director de Edurbe, Bernardo Pardo, manifestó que, antes de comenzar la obra, se socializó con la comunidad, y lo que se ejecutó fue lo que se estableció en el contrato.

“Sin embargo --anotó--, invito a la comunidad a que se reúna con nosotros para que juntos revisemos la documentación referente al contrato, y si se encuentra algo que corregir, lo corregiremos”.

Desde la semana pasada, El Universal intentó conseguir las declaraciones del alcalde de la Localidad 2, Gregorio Rico Gómez, pero este nunca respondió su teléfono celular.

Ahora te puedes comunicar con El Universal a través de Whatsapp Videos

Mensajes

Fotos

Notas de voz cuando seas testigo de algún hecho noticioso, envíalo al: 321 - 5255724. No recibimos llamadas.

Anterior Menores de edad desaparecidas en Bogotá fueron encontradas en Guatapé