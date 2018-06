En Getsemaní creen que hay persecución a comerciantes

El presidente de la Junta de Acción Comunal de Getsemaní, Davison Gaviria Pájaro, dijo creer que las autoridades policiales están empeñadas en recuperar el espacio público de ese barrio, pero solo desplazando a los comerciantes raizales.

Explicó que desde mayo pasado la Policía Metropolitana de Cartagena está aplicando el nuevo código policial en varias partes de Getsemaní, pero sobre todo en la plaza de la Trinidad, donde se concentra la mayor parte de comerciantes raizales, extranjeros, estacionarios y ambulantes. Los operativos se han intensificado en los últimos 15 días.

Al respecto, Gaviria Pájaro dijo estar consciente de que ese código buscar recuperar el espacio público ocupado ilegalmente, “pero creo que las autoridades también deberían considerar que la mayoría de los habitantes raizales de Getsemaní no somos ricos. Muchos derivan su sustento de algún negocio que pongan en su casa, ocupando parcialmente el andén”.

Sin embargo, según Gaviria Pájaro, los policías del cuadrante exigen, de manera agresiva, que desocupen los andenes. “El sábado pasado llegaron al extremo de ponerle un comparendo a unos muchachos del barrio que estaban, en la plaza de la Trinidad, jugando balón, una costumbre que viene de generaciones atrás”.

Para el líder comunal, “al parecer la intención es ‘limpiar’ rápidamente la plaza quién sabe con qué objetivo y por órdenes de quién”.

Añadió que en la calle del Pozo suelen reunirse en las aceras los vecinos raizales para conversar y tomar cervezas, “de pronto se presenta la Policía arremetiendo contra nosotros. Mientras tanto, en la Trinidad, están los extranjeros bebiendo y consumiendo alucinógenos y nadie les dice algo”.

Entre tanto, la JAC anunció que presentará un proyecto a la Gerencia del Espacio Público del Distrito, con el fin de que los mismos comerciantes raizales sirvan como cuidadores del espacio público y controlen el ruido.

No quieren pagar

La alcaldesa (e) de Cartagena, Yolanda Wong Baldiris, informó que “lo que en realidad sucede es que los comerciantes raizales no quieren asumir el costo del aprovechamiento económico del suelo, escudándose en que ellos son nativos del barrio, como si eso les diera más nivel que los demás ciudadanos”. La mandataria explicó que lo que se paga por el uso del suelo no es una suma exorbitante y están obligados todos los comerciantes, propios y foráneos, “pero los de Getsemaní apelan a su ancestralidad para no cumplirle al Distrito. Ya hasta están pensando en alquilar los andenes”.