En Getsemaní sigue preocupación por consumo de licor en La Trinidad

Ni el decreto 0734 del 12 de mayo de 2016 que prohibió por un año el expendio y consumo de licores en la Plaza de La Trinidad del barrio Getsemaní y la entrada en vigencia, este año, del nuevo Código de Policía ha permitido, según sus residentes, un control efectivo sobre esta problemática.

Miguel Caballero, presidente de la Asociación de Vecinos de Getsemaní denuncia que pese a los operativos de control desplegados por las autoridades, el uso inadecuado que hacen visitantes y extranjeros de la Plaza de Trinidad es alarmante.

“El decreto que prohíbe el consumo de licor en la plaza no se cumple, eso sigue flagrante, público. Vemos que la Policía llega pero no ejerce el control. A la gente hay que ponerle control. Normas hay, legislaciones hay, pero no hay quien las cumpla. En otros países se prohíbe que la gente consuma licor en las calles, y aquí, quienes más consumen licor son los extranjeros pero al parecer, ellos vienen a burlarse de las normas en la ciudad”, dijo Caballero.

Los habitantes de este barrio aseguran que los “excesos” y el “descontrol” en esta concurrida plaza se incrementan los fines de semana desde las seis de la tarde y se extiende hasta la madrugada.

“No queremos que esta plaza siga siendo la cantina pública del Centro Histórico de Cartagena. Nos preocupa el actuar de la Policía en relación a la aplicación del Nuevo Código de Policía porque si esta norma es clara frente a las sanciones que conlleva el consumo de licor y el expendio de alucinógenos en el espacio público, deberían imponerse los comparendos”, expresó Florencio Ferrer, habitante de Getsemaní.

Los establecimientos comerciales que bordean la plaza tienen permiso para funcionar hasta las 12 de la noche. El consumo de licor de manera interna en bares y restaurantes de la zona es hasta las 4 de la madrugada.

¿Y el Código de Policía?

En lo que va corrido del 2017, La Secretaría del Interior ha coordinado 14 operativos especialmente los fines de semana en conjunto con la Policía Metropolitana.

Según cifras entregadas por esta dependencia, durante estos operativos se han amonestado a los ciudadanos que han sido sorprendidos consumiendo bebidas alcohólicas en la Plaza de la Trinidad.

El general Luis Humberto Poveda, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena entregó a este medio un top de los cinco comportamientos que más se infringen, una de estas, es el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos.

La Asociación de Vecinos de Getsemaní ha enviado toda serie de oficios ante la Secretaría del Interior y la Policía para exigir mayor control por parte de las autoridades, pero según ellos, todo queda en "letra muerta". "Ya no sabemos qué hacer, por allí pensamos hasta en una acción de cumplimiento, porque no podemos ser permisivos con los comportamientos indebidos que suceden en la comunidad", indicó Miguel Caballero.