En junio tampoco se abrirían las playas de Crespo

En Junio, las playas de Crespo cumplirán 2 años y 8 meses de permanecer cerradas y, por lo visto, así estarán hasta que las autoridades determinen que estas no representan un peligro para los bañistas.

Así lo manifestó Leopoldo Villadiego, secretario de Planeación, a El Universal, quien explicó que la Dirección General Marítima (Dimar) ha adelantado estudios de batimetría para medir la profundidad del mar y que de acuerdo con los resultados y recomendaciones de estos, el Distrito decidirá si las reabre o no.

“Las playas se abrirán hasta cuando estén estabilizadas, pero mientras sigan así no se habilitarán, pues la vida de propios y visitantes estaría en riesgo”, dijo el funcionario.

Este medio conoció que después de una reunión realizada entre la Dimar, el Distrito y el Ministerio de Turismo, donde se presentaron los resultado de esos estudios, la recomendación de la autoridad marítima fue que no se habilitaran las playas de Crespo para baño de mar, ya que aunque estas no son peligrosas, no son recomendables para los bañistas.

Piden apertura

Cabe resaltar que el cierre de este balneario, que tiene una extensión de 2 kilómetros, se dio tras la culminación de la obra del Anillo Vial de Crespo, proyecto ejecutado por el Consorcio Vía al Mar y que fue recibido por el presiente Juan Manuel Santos en abril del 2016.

Hay que recordar que el 1 de octubre del 2014, el Distrito ordenó suspender temporalmente el uso de las playas hasta la culminación de las obras del proyecto del Anillo Vial.

En enero pasado, ocho meses después de terminado el proyecto, el Consorcio Vía al Mar manifestó desconcierto tras no darse la reapertura de las playas y recordó a la Alcaldía que en “el último informe de interventoría el componente de obras costeras del proyecto está en un porcentaje de avance de un 100%, por tanto el cierre no se compadece con la realidad técnica del proyecto”.

Además, justificaron que en ese entonces la Dimar señaló que en la playa no había maquinaria ni materiales de construcción que generen peligro para los visitantes, por lo que la apertura debía hacerse.

Pero, mientras los carperos y la Concesión Vía al Mar solicitan que reabran las playas, el Distrito no da su brazo a torcer.

No les importa

La tarea más difícil tras el cierre de las playas la tiene el Cuerpo de Salvavidas de Cartagena, que tiene que velar porque los visitantes no ingresen al mar.

Pese a la señalización puesta por Distriseguridad y la vigilancia del cuerpo de salvavidas y de agentes de la Policía, los bañistas no le temen a la restricción y entran al mar enfrentando el fuerte oleaje.

En un recorrido hecho por este medio, durante el fin de semana, se notó la imprudencia, en especial de los niños. Las recomendaciones que ha entregado la Secretaría del Interior desde que se dio el cierre, es que los cartageneros se abstengan de ir a esta playas y que obedezcan la señalización que advierte del peligro en la zona de espolones.