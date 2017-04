En la playas de Cartagena, cero ahogados en Semana Santa

La temporada Turística de Semana en Cartagena, dejó buenos resultados. En las vías de la ciudad no se presentaron muertos, y en el mar tampoco.

Desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, 33 personas fueron rescatadas en las playas de la ciudad y por fortuna nadie resultó ahogado.

De los 33 casos, 7 fueron dentro del agua y los otros 26 fueron rescates menores como personas alejándose de la orilla, niños solos en el agua, entre otros eventos. Esta cifra en comparación al año 2016 se redujo en 23 casos.

Las causas más comunes por las que se presentaron situaciones apuradas que conllevaron a los rescates fue porque las personas hicieron caso omiso de recomendaciones y se alejaron de la orilla o ingresaron al mar en estado de embriaguez.

Esta reducción de personas rescatadas, se debe a las intensificadas campañas de prevención que lideraron 55 salvavidas en las playas de Cartagena y la consciencia que vienen tomando las personas sobre los peligros y precauciones en el mar.

“El horario permitido para ingresar a las playas es de 7 a.m a 6 p.m, no acercarse a los espolones estando dentro del agua ni caminar sobre ellos, no ingresar al mar en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias alucinógenas, no perder de vista a los niños en ningún momento, tener en cuenta las banderas informativas en las playas (Roja: peligro, no ingrese al mar; Amarilla: precaución; Verde: aptas para bañarse)”, este fue el mensaje que le dieron los salvavidas e incluso el comandante del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, José Magallanes a los visitantes de las playas.

Playas de ‘El Bony’, de ciudado!

En las playas de ‘El Bony’ en Bocagrande se presentaron 19 rescates, el mayor número de salvamentos de todas las playas.

“Tuvimos en cuenta las playas con antecedentes, sabemos que esta playas es especialmente concurrida por lo que solo allí dispusimos de 6 salvavidas para hacer la labor de sensibilización y de rescates, esta medida hoy evidenciamos también dio resultados”, informó Magallanes.

El salvavidas está para ayudarte

El llamado especial lo hizo el director de Distriseguridad a los cartageneros, pues los inconvenientes de este tipo que se han presentado lo han protagonizado nativos de la ciudad.

“Siguen las agresiones a los salvavidas, el sábado un nativo amenazó con un puñal a un salvavidas porque este le hizo ver que era riesgoso para él bañarse en las playas del túnel de Crespo que están prohibidas para bañistas. Entre el salvavidas y las personas que se encontraban por allí llamaron a la Policía y fue cuando el hombre se fue", afirmó Ricaurte.

Finalmente la campaña de prevención y sensibilización fue articulada con los organismos de socorro como el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue), Gestión de Riesgo, Distriseguridad con los salvavidas, Bomberos y Policía Nacional.