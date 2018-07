En Los Almendros, a falta de parqueadero usan zona verde

Ni los árboles sembrados, ni el llamado de atención de las autoridades han podido con la problemática de Los Almendros, donde diariamente parquean cerca de 18 vehículos en zona verde, sobre la manzana E y a la altura de la cancha de microfútbol. Lo último y lo que más sorprendió a algunos vecinos fue que se instalaron las partes de una carpa para el parqueo de un carro en esta misma zona, que además ya tiene otro espacio con una polisombra. Este fue notificado a las autoridades, pero aún no han hecho algo al respecto.

Aunque no es reciente que este espacio público es usado como parqueadero, la comunidad sí quiere llamar la atención de las autoridades para que corrijan esta mala práctica. Incluso, la Junta de Acción Comunal (JAC) tiene un proyecto para construir un parque en ese espacio con una pequeña bahía para el tránsito de vehículos.

“En ese espacio hicimos una sembratón de árboles para evitar el parqueo de carros pero no los hemos podido quitar. Cuidamos la zona verde, pero tampoco hay espacio para parquear en otro sitio y la problemática del barrio es que la buena convivencia entre vecinos y organización se está viendo afectada, por lo que algunos tienen órdenes de restricción frente a sus casas para que no parqueen”, explicó Jorge Bejarano, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio.

El principal motivo por el cual los carros parquean allí es por el crecimiento de las casas y edificaciones, pues hacen más pisos sin construir parqueadero y las calles tampoco dan abasto.

“Hasta cierto punto es entendible porque no hay espacio para parquear y hay peleas por doquier. Hay casas que tienen cinco o cuatro carros y no tienen dónde parquear, entonces les toca ir a la zona verde. Se habló con el DATT, hicieron una jornada de pedagogía y definitivamente no hay dónde parquear. Con urbanística no hemos hablado, pero uno de los principales problemas es que construyen sin espacio para parqueo”, destacó el presidente de la JAC.

Sitios prohibidos para estacionar

Según el Código Nacional de Tránsito, los sitios donde se prohibe el estacionamiento son:

1. Sobre andenes, zonas verdes o sobre espacio público destinado para peatones, recreación o conservación.

2. En vías arterias, autopistas, zonas de seguridad, o dentro de un cruce.

3. En vías principales y colectoras en las cuales expresamente se indique la prohibición o la restricción en relación con horarios o tipos de vehículos.

4. En puentes, viaductos, túneles, pasos bajos, estructuras elevadas o en cualquiera de los accesos a estos.

5. En zonas expresamente destinadas para estacionamiento o parada de cierto tipo de vehículos, incluyendo las paradas de vehículos de servicio público, o para limitados físicos.

6. En carriles dedicados al transporte masivo sin autorización.

7. A una distancia mayor a 30 centímetros de la acera o mayor a 5 centímetros de la intersección.

8. En doble fila de vehículos estacionados, o frente a hidratantes y entradas de garajes.

9. En curvas.

10. Donde interfiera con la salida de vehículos estacionados.

11. Donde las autoridades de tránsito lo prohiban.

Los sancionados

En lo que va corrido del año, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte ha sancionado a 1.825 conductores por mal parqueo en la ciudad. Esta infracción es sancionada con una multa de 15 salarios mínimos legales diarios, lo que representa 390.621 pesos.