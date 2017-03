En los CAP, fines de semana son de terror

Momentos de angustia vive Lucía* en uno de los 24 Centros de Atención Permanente (CAP) de la ciudad, cuando personas bajo el efecto del alcohol o de las drogas llegan agrediendo o amenazando, para exigir la atención de algún herido con arma de fuego o arma blanca. Lea aquí (Esta semana: más seguridad en los CAP)

La médico cuenta que la escena es repitente los fines de semana, en especial los domingos y lunes festivos, y pese a que agentes de Policía rondan la zona toda la noche y la madrugada, “justo en los momentos críticos no están”.

Está tan familiarizada con el panorama, que incluso lo presiente antes de que se desencadene y en ocasiones logra prevenirlo, llamando a los uniformados con anticipación.

Para neutralizar ese terror que se ha sembrado en varios CAP, entre ellos el del barrio La Esperanza, donde el pasado 5 de marzo una médico en embarazo fue agredida, la Policía Metropolitana de Cartagena informó ayer las medidas de seguridad acordadas por petición de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias.

El comandante de la institución, el brigadier general Luis Humberto Poveda Zapata, afirmó que en el consejo de seguridad realizado ayer, “le dije al alcalde que a todos los CAP no podemos ponerle un policía porque me tocaría desbaratar algunos cuadrantes (...) serían tres por turno, tres por CAP y si son 20 CAP serían 60 policías y yo no los tendría”.

“Pero nos comprometimos -añadió- a que los sábados y domingos vamos a poner un servicio transitorio de amanecida, a partir de las 10 de la noche, en los CAP más críticos, de acuerdo a las condiciones y las situaciones. En los que están en barrios donde hay algún evento, picó por ejemplo, y sabemos que se puede presentar algún problema”.

Poveda recalcó que “en caso que presente algo, el oficial sirve para proteger a la misión médica e informarnos de las lesiones que lleguen a los CAP, para inmediatamente actuar en cuestión de investigación. No va a ser en todos los CAP, sino donde veamos que hay bastante complicación, mucho licor y mucha música”.

Olaya Herrera. Blas de Lezo, Nelson Mandela, El Pozón, La Candelaria y La Esperanza son algunos de los barrios priorizados con la estrategia.

PIDE APOYO

El gerente de la ESE, Roque Bossio, dijo que “la comunidad tiene que apoyar a nuestros centros de salud (...) El daño no es siquiera para los médicos, ni para la ESE, sino para la comunidad en general. Si los médicos tienen temor de trabajar, cuando los requieran van a haber inconvenientes con la prestación del servicio”.

Durante 2016 se presentaron siete agresiones a la misión médica en centros de salud: una en La Boquilla, Canapote, La Candelaria, Nuevo Bosque, Bayunca y dos en La Esperanza.

*Nombre cambiado a petición de la fuente