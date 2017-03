En Olaya Central no hay para pagar la luz

Los moradores de la Calle Colombia, del sector Central, barrio Olaya Herrera, denunciaron que la empresa Electricaribe les está enviando facturaciones exageradas por concepto del uso de la energía eléctrica.

Pedro Ramos Vásquez, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de ese sector, relató que anteriormente la zona, clasificada en estratos cero y uno, perteneció por espacio de ocho años a la empresa Energía Social, pero los usuarios, exasperados por los bajones y subidas intempestivas de la luz, decidieron pasarse para Electricaribe.

“A varios usuarios se nos quemaron neveras, televisores y demás electrodomésticos; y Energía Social nunca respondió”, contó Ramos Vásquez, quien añadió que el cambio a Electricaribe (con la que apenas llevan un año) ha sido calamitoso para ellos, debido a que ahora las facturas llegan con cifras de 300 mil hasta dos millones de pesos por un mes de consumo, cuando anteriormente, según los afectados, los recibos no pasaban de 30 mil pesos.

“Para nosotros –dijo el líder comunal--, esos cobros no tienen ninguna lógica, empezando porque estas familias no son de grandes ingresos. La mayoría labora en la informalidad. Lo otro es que nos quieren poner unos contadores que no nos permiten ver qué es lo que realmente estamos consumiendo. Por eso creo que nos están cobrando cifras estimadas”.

En vista de esta situación, la JAC envió un derecho de petición a Electricaribe, que envió a un operario, quien anunció que haría una revisión casa por casa, pero nunca se realizó ese operativo, según la comunidad.

“Cuando hicimos el cambio con Electricaribe, la empresa nunca socializó, ni trajo un veedor para que verificara qué clase de instalaciones nos iban a poner. Esas instalaciones resultaron tan malas que hubo vecinos a quienes se les quemó el cableado y nadie respondió”.

De acuerdo con las declaraciones de la JAC, cuando se hizo el cambio, Electricaribe llevó redes trenzadas y nuevos postes a la Calle Colombia, a lo cual la comunidad esperaba que se llevaran los postes y los cables de Energía Social, pero nunca lo hicieron y ahora la vía se ve atiborrada de cables y de doble postería.

En consecuencia, los vecinos creen que la acumulación de las dos infraestructuras es la que provoca los corrientazos que los peatones experimentan en la calle cuando llueve.

La gerente de Electricaribe en Bolívar, Ayleen Alvarez Martínez, anunció que el equipo de Gestión Social de la empresa estará la próxima semana realizando una jornada de atención integral en el sector, recientemente normalizado con recursos del fondo Prone.

Explicó que esta comunidad fue beneficiada con el proyecto Prone, el cual implicó la renovación total de redes, postes, transformadores, elementos de protección y equipos de medida, de manera individual.

“Lamentablemente el contratista –indicó-- aún no ha culminado la obra, y por eso hemos tenido inconvenientes para comenzar con la facturación”.

Trajo a colación que, hace algunos años, el barrio era considerado subnormal y, gracias a la gestión de la administración local, fue escogido para su normalización eléctrica.