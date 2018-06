¿En qué quedó ‘Corralito Digital’?

La verdad pienso que las zonas wifi gratuitas que hay en la ciudad no son suficientes, además la mayoría y las que existen, no funcionan óptimamente. Creo que en los parques de los barrios o en el Parque de La Marina y en las zonas alejadas de la ciudad debería haber acceso”, dice Dayana Castillo Navarro, una estudiante del Sena que transita a diario por el Centro.

Ella, como otros estudiantes, turistas, trabajadores y comunidad en general requieren de zonas de acceso gratuito, pero pese a que hubo un programa local que permitía tener ocho zonas wifi con internet inalámbrico las 24 horas, los siete días de la semana, en el Centro, (le puede interesar: Cartageneros y turistas pueden conectarse al Corralito Digital) hoy no funciona porque el Distrito no renovó el contrato.

Corralito Digital fue implementado en diciembre de 2015, en la alcaldía de Dionisio Vélez Trujillo y permitía la conexión de hasta 400 personas simultáneamente en el Parque del Centenario, y en la plazas: de la Paz, de Los Coches, San Diego, Santo Domingo, La Aduana, de Bolívar y La Trinidad. El contrato se venció en enero de 2016.

El Universal recorrió los ocho puntos, encontrando solo uno disponible en la Plaza de la Aduana, pero este es en asocio con el Ministerio de las Tecnologías y la Información, es decir un contrato diferente. Fue inaugurado en junio de 2017 y tiene una cobertura cercana a los 7.800 metros cuadrados con una capacidad de 20 megas y permiten la conexión a 200 personas de manera simultánea, pero la conexión dura una hora. Junto a esta entrega, el MinTIC hizo tres más en la Casa de Justicia de Chiquinquirá, la Cancha Sintética La María y en Ciudad Bicentenario.

La ventaja de este proyecto propio es que se garantizaba la continuidad porque la financiación es con recursos del Distrito, mientras que con los del MinTIC no. Se considera como alternativa de recreación, comercio y de entretenimiento, así como se convierte en multiplicador del desarrollo económico de la ciudad.

En principio, se conoció que el Plan de Desarrollo de Primero la Gente tenía un indicador para incrementar a 50 los puntos de acceso a internet en la ciudad, pero esto no se cumplió ni tampoco se aseguraron los ocho que tenían la infraestructura lista.

A la falta de funcionamiento de unas redes, en julio de 2016 el operador móvil Claro instaló siete zonas wifi gratuitas distribuidas en centros comerciales, supermercados y centros de atención de la compañía. La conexión es permitida durante una hora diaria, mientras que los clientes de la empresa tienen acceso ilimitado.

Estas se ubicaron en el Centro Comercial Caribe Plaza, Carulla de Villa Susana, Carulla de Santa Lucía, Éxito del Centro Comercial La Castellana, Carulla Bocagrande y en el Centro de Atención y Ventas de Claro ubicado en Bocagrande.

Lo quieren en otras zonas

A los puntos de conexión gratuitos mencionados anteriormente, se suman otros en el Castillo San Felipe y en el Parque Espíritu del Manglar, además de las cinco zonas en playas de Bocagrande inauguradas la semana pasada. Pero para la ciudadanía continúa deficiente la cobertura, pues es necesaria en otros sectores populares de Cartagena.

“La conexión de algunas zonas es bastante limitada y las que están no son suficientes. Además solo se concentran en el Centro, no en corregimientos. Por ejemplo, yo vivo en Tierrabaja y allá no hay zona wifi, cuando se necesita una tarea o una consulta se nos hace difícil”, menciona Martha Severiche, también estudiante.

Para ella como para Sebastián Barcasnegras Gil, las zonas son muy pocas y deben esforzarse para fortalecerlas en lugares públicos, donde concurren la mayoría de estudiantes y comunidad en general.