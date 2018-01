En redes sociales se fueron con todo contra el alza en pasaje de busetas

Cerca del medio día de este miércoles El Universal publicó en sus redes sociales la noticia sobre el aumento en el transporte de servicio público para 2018 en Cartagena. Unas cuantas horas después, más de 200 comentarios y casi 300 compartidos, dieron cuenta de la indignación de los ciudadanos con este ajuste.

Y es que este anuncio corrió la misma suerte que aquel que oficializaba el alza en los pasajes de Transcaribe para este año.

Esta vez los usuarios no levantaron su voz para organizar marchas y protestas. El blanco de las críticas fue el pésimo servicio que, según los que comentaron, ofrecen las busetas de servicio público en Cartagena.

"Relativamente $2.300 no son gran cantidad de plata, pero muchas veces no tenemos ese monto... Pero mi pregunta es la siguiente: ¿será que en las condiciones en que se encuentran las busetas; y el pésimo servicio que están brindan, acompañado de los famosos sparring, qué sin ánimos de ofender, no son más que unos irrespetuoso la gran mayoría, ¿vale la pena pagar ese valor? ¿Que sucede en Cartagena? Se perdió el respeto y la consideración...Por Dios!", expresó Luz Roca, una de nuestras seguidores en Facebook.

Con el nuevo aumento el valor del pasaje en busetas será de 2.300, igual al costo del pasaje de Transcaribe.

La respuesta de los lectores en el sondeo de El Universal referente a este tema también fue contundente: 86% de los votantes no está de acuerdo con el aumento, mientras que solo el 14% se muestra a favor.

Mientras unos manifiestan que ahora quedaron sin opciones para transportarse debido al "alto valor" de los pasajes, otros insisten en que seguirán pagando 2 mil pesos, como usualmente lo hacen.

A continuación relacionamos algunos de los comentarios destacados de la publicación. Al mismo tiempo le invitamos a dar su opinión sobre este nuevo aumento que golpea la economía de muchos cartageneros.