En septiembre llegan 64 buses a Transcaribe

Que Transcaribe fortalezca su flota de buses es una de las peticiones más frecuentes por parte de los usuarios. Es por eso que el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) recibirá en dos días un lote con 18 unidades de chasis, los cuales serán transportados hasta Pereira para que se ensamblen más buses de tipo padrón.

En entrevista con El Universal, Humberto Ripoll Durango, gerente de Transcaribe, aseguró que el proceso del montaje de la carrocería dura dos meses y que con los buses ya armados se fortalecerán varias rutas del sistema.

“A Cartagena llegarán más vehículos tipo padrón de Transambiental, una de las empresa operadoras del SITM. Los chasis son enviados a Pereira en camabaja para que la empresa Buscar le coloque toda la carrocería. Ese proceso demora dos meses. Además, la próxima semana llega otro lote con 14 chasis, también para ensamblar buses tipo padrón”, explicó Ripoll.

Problemas con la ANLA

El funcionario también contó que también crecerá la flota con más articulados y busetones de Transcaribe, pero que esto solo será posible si se solucionan inconvenientes que tienen con la Autoridad Nacional De Licencias Ambientales (ANLA), entidad que le hace descuentos del IVA al SITM porque todos los buses tienen tecnología amigable con el medio ambiente.

“En junio contaremos con 32 de chasis de articulados de Sotramac. El inconveniente que tenemos se da después que estos queden ensamblados, ya que estamos teniendo problemas con la ANLA, que nos da una excepción del IVA porque nuestros vehículos tienen tecnología amigable con el medio ambiente. Al parecer, la ANLA no quiere dar permiso porque está esperando una resolución del Ministerio del Medio Ambiente, situación que es preocupante, ya que los operadores fueron claros y dijeron que si ese trámite no se solucionaba no habrían más vehículos de ningún operador para este año en Cartagena. Por eso le pedí ayuda al acalde, para que tome medidas al respecto, ya que como gerente de Transcaribe la situación se sale de las manos”, explicó el gerente del SITM y agregó que “en Pereira ya están listos 18 busetones del operador Sotramac, pero estos no han podido ser traídos a Cartagena por el mismo problema con la ANLA”.

Nuevas rutas: en junio

Aunque desde febrero el SITM ha tenido muchos obstáculos para que la ruta de Torices empiece a funcionar, Ripoll aseguró que entre junio y julio por fin entraría en operación.

“Próximamente llegaremos con rutas para Torices y las faldas de La Popa. Se espera que esto se dé en junio. Todo se ha retrasado porque los conductores de vehículos Jeep, que trabajan en esta zona en donde circulará Transcaribe, pusieron una tutela en la que pedían reconocimiento por chatarrización, indemnización, capacitaciones y estudios socioeconómicos, pero una juez falló en contra de ellos y sin embargo nos obligó a hacer un estudio socioeconómico para ver el impacto del SITM en su oficio.

“La aplicación de estos estudios demora entre dos o tres meses, pero ya llevamos un mes en ejecución, es decir, que entre junio y julio esta ruta ya debe estar circulando en esta zona con todos los requisitos de ley”, contó.

500 paraderos y baños portátiles

Que los trabajadores de las estaciones de Transcaribe no cuenten con baños es otros de los inconvenientes que, según Ripoll, estará solucionado.

“Ya se nos reincorporaron unos recursos para inversión, que el Concejo lo aprobó. Vamos a hacer esa adaptación, de baños ecológicos en unos espacios que hay en las estaciones. Cabe resaltar que estos no estarán habilitados para los usuarios, sino para los trabajadores de Transcaribe. Cada baño sale en un millón de pesos, pero lo más costoso es el mantenimiento. Los residuos se recogen día de por medio y el mantenimiento diario vale 75 mil pesos.

Por otro lado, el SITM instalará 500 paraderos en los barrios por donde pasan las rutas alimentadoras.

“Vienen 500 paraderos para las rutas. Hemos hablado con OPE, empresa que tiene la concesión del mobiliario, para ir pensando en instalarlos. Esto se va a hacer con dineros del Conpes y tendrán una capacidad para 10 personas”, concluyó Ripoll Durango.