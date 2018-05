En Turbaco, ciudadano fue a votar y se encontró con que ya había votado

Pese al parte de tranquilidad emitido desde la Registraduría Nacional sobre las garantías para que se lleve a cabo una jornada de elección transparente, no paran las denuncias sobre presuntos casos de fraude electoral.

ElUniversal.com.co conoció este domingo el caso de Francisco Antonio Cabarcas, un ciudadano que denunció que cuando fue a depositar su voto, los jurados de la mesa de votación le informaron que él “ya había votado”.

El hecho se registró en una mesa de votación del colegio Felipe Santiago Escobar en el barrio Alfonso López Pumarejo del municipio de Turbaco.

“Esta mañana me dirigí a ejercer mi derecho al voto. Llegué el colegio Felipe Santiago Escobar y cuando me dirigí a la mesa y entregué mi cédula, me dijeron que ya había votado”, contó Cabarcas.

El hombre manifestó que ante la sorpresa que le causó la atipica situación, buscó ayuda de los representantes de la Registraduría y de la Misión de Observación Electoral que permanecían en ese puesto de votación.

“Me apoyé con un amigo y le manifestamos la situación a un representante de la Registraduría y de la Moe, pero no había un representante de ningún ente de control y notamos que no había una mesa de justicia para tratar este tipo de casos”, expresó.

Tras realizar la verificación, un representante de la Registarduría evidenció que la cédula de Francisco Antonio Cabarcas estaba asignada a otro nombre.

“Cuando hicimos el reclamo me dijieron que efectivamente era mi cedula pero aparecía el nombre de otra persona. Entonces hicieron un acta y me permitieron votar, pero creo que este tipo de situaciones se presta para todo tipo de fraudes”, sostuvo el hombre.

Walberto Marrugo, amigo de Francisco Antonio Cabarcas, quién fue testigo del hecho denunció que aunque su amigo votó, el voto 'fraudulento' permaneció en la urna.

“A él le permitieron votar, pero el voto fraudulento no fue eliminado”, dijo Walberto.

Otros casos en Cartagena

A través de redes sociales, varios cartageneros han denunciado presunto fraude electoral en algunos puestos de votación similares al caso registrado en Turbaco.

“Cuando mi madre fue a votar en la mesa 14 del colegio Luis Carlos López aparece que con su número de cédula votó otra persona. Ahora mismo las autoridades están investigando pero aún no nso dan respuesta”, señaló una ciudadana.