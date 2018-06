En un día, los ‘micro’ le quitan 93 pasajeros a Transcaribe

Dos meses y medio lleva la reintegración de los microbuses de San Fernando o ruta 36 en las vías de la ciudad, haciéndole competencia a la ruta A105 Simón Bolívar-Socorro, de Transcaribe. En principio, el gerente del sistema indicó que esto afectaría la implementación en el barrio, pero a medida que pasaron las semanas se demostró que no ha afectado mucho en cantidad de pasajeros.

Según datos tomados por el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM), comparando la operación en la semana del 12 al 16 de marzo con la del 16 al 20 de abril de 2018, las cuales no tuvieron festivos ni viernes sin moto, arrojaron que con el reintegro de los microbuses de San Fernando solo disminuyeron 93 pasajeros diarios en los buses de Transcaribe.

En los primeros cinco días, la ruta A105 tuvo 6.846 validaciones, lo que da un promedio de 1.369 pasajeros al día. Mientras que en la segunda semana, con el reintegro de los microbuses, los pasajeros que se movilizaron en Transcaribe fueron 6.378, disminuyendo 468. El promedio diario fue de 1.276, restándole 93 usuarios al sistema.

“No ha sido mucha la afectación provocada por los microbuses. Transcaribe es incluyente, pues las personas con discapacidad pueden subirse y además las velocidades son adecuadas. Algunos barrios piden la implementación del sistema porque están cansados de las altas velocidades de los buses”, dijo el gerente de Transcaribe, Humberto Ripoll.

Una de las quejas que tienen los habitantes de San Fernando, Simón Bolívar y el barrio Medellín es que los microbuses trabajan hasta las 2 de la madrugada, mientras que Transcaribe no lo hace, por lo que quieren esos beneficios.

Respecto a eso, el gerente resaltó que el sistema opera desde las 5 a. m. hasta las 10 de la noche.

Están recopilando pruebas

En abril de este año, el Juzgado Administrativo de Cartagena ordenó nuevamente la circulación de la ruta 36 en los barrios San Fernando, Simón Bolívar, Villa Corelca y Ciudadela 2.000, entre otros. La decisión fue tomada porque Transcaribe “no tenía la infraestructura adecuada para atender la demanda de la zona. Además, los accionantes adujeron perjuicios económicos y de inseguridad con la ausencia de los microbuses, que prestaban el servicio de 4 a. m. a 2 a. m. e indicaron que con Transcaribe deben esperar hasta una hora para montarse a un busetón y que el horario es de 6 a. m. a 10 p. m.”, indica el fallo. (Lea aquí: Vuelven a circular los microbuses de San Fernando)

“Hay imprecisiones con el fallo del juzgado, la frecuencia no es de una hora como lo señalan, pues la frecuencia máxima desde Patio Portal es de 15 minutos. A los conductores se les paga por kilómetros y no por pasajeros, nada más por contrato, la frecuencia no puede ser más de 15 minutos. Tratamos de demostrar que hay otras rutas que nutren la zona y que las frecuencias son constantes”, destacó Ripoll.