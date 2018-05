En una hora, 136 vendedores informales en la Pedro de Heredia

La verdad es que hay más vendedores que busetas”, dice un joven mientras entrega unas mentas a los pasajeros de un bus. Lo dice con tanta seguridad como si conociera las cifras y estas se lo demostraran, pero es quizá su experiencia diaria, con más compañeros que se dedican a lo mismo, lo que hace que esté tan seguro.

A veces los conductores se fastidian porque en cinco minutos se suben tres vendedores diferentes y eso, a ellos, nos les conviene.

¿Cuántas veces durante su trayecto a casa o trabajo escucha un vendedor ofrecerle un producto?, ¿cuántos limpiavidrios se acercan a la ventana del vehículo? o ¿cuántos cantantes se suben al bus para que le den dinero? A veces son incontables, quizá ha pensado que en los últimos meses aumentaron estas prácticas por la llegada de venezolanos. El Universal realizó un recorrido para verificar la situación de los vendedores informales en los semáforos de la Pedro de Heredia.

136 vendedores ambulantes se contaron en el recorrido por la avenida Pedro de Heredia. En los sectores Cuatro Vientos, la glorieta de Bazurto y La Castellana se evidenciaron más vendedores con 32, 17 y 14, respectivamente.

Desde venta de dulces, pañitos húmedos, medias, jugos, agua, pomadas, hasta limpiadores de vidrios y cantantes, encontramos en los semáforos de esta vía.

De acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), durante el primer trimestre del 2018 la tasa de informalidad laboral en la ciudad fue del 55 %, esto representa a más de la mitad de las personas ocupadas. “De las 417 mil personas que componen la población ocupada en Cartagena, 229 mil están en la informalidad”, explica Dewin Pérez Fuentes, director del Observatorio del mercado laboral de Bolívar y del programa de Economía de la Universidad de Cartagena.

Por sectores

En el recorrido identificamos seis zonas, de los 19 semáforos de la avenida Pedro de Heredia, donde se concentran la mayoría de los vendedores informales, sin contar Bazurto por las decenas que están en ambos carriles y andenes de la vía.

Los sectores con menos de diez personas comercializando informalmente fueron la India Catalina, Castillo San Felipe, Pie de La Popa, El Toril, María Auxiliadora, República del Líbano y Villa Olímpica. Por su parte, a la altura del colegio Nuestra Señora del Carmen, Chambacú, Lo Amador y Barrio España no se encontró ningún vendedor entre las 8:40 y 9:40 de la mañana.

En Cuatro Vientos, donde se concentra la mayoría de estos vendedores, hay varios venezolanos que llegaron a ocuparse vendiendo productos o limpiando vidrios. Entre ellos Edinson Mirando, de 22 años, quien vive en Escallón Villa y contactó a sus familiares en Cartagena para que lo ayudaran a salir de Venezuela.

“Cuando llegué me mostraron un producto que podría vender, además de algunas rutas donde me iría bien. A ellos -sus compañeros- los conocí aquí y me dijeron por dónde me ubicaba para tener ganancias. Aquí somos como 50 venezolanos, pero en toda la vía hay como unos 100”, explica Edinson, asegurando que para ganarse por lo menos 20 mil pesos tienen que esforzarse más.

“Hay tan poquitos buses que nos turnamos porque la gente se fastidia, los conductores también. Por ejemplo, aquí en Cuatro Vientos sabemos que de 8 a 11 de la mañana hay un grupo, a mediodía otro, de 2 a 4 de la tarde, otro, y así se llenan las rutas. Ya no hay para más”, comenta Edinson Mirando, quien llegó hace dos años a La Heroica.

Carlos Ramos, compañero de la misma zona y quien lleva 20 años vendiendo en el sector Cuatro Vientos, indica que la desaparición de algunas rutas de buses, la puesta en marcha de Transcaribe y la llegada de venezolanos los afectó. Pasaron de vender 70 o 60 mil pesos a conseguir de a 15 o 10 mil pesos diarios.

La última vez que Carlos recuerda un censo para los trabajadores como él, fue hace cuatro años cuando la Alcaldía les dijo que los indemnizaría. En ese entonces eran 400 vendedores informales.

Migración venezolana sí ha impactado

Según el director del Observatorio Laboral, independientemente de la migración venezolana, Cartagena tiene factores estructurales profundos que podrían explicar la alta y persistente informalidad laboral. Aunque la llegada de cerca de 10 mil venezolanos a la ciudad genera distorsiones y efectos en el mercado local, su impacto sobre la informalidad no alcanza a superar los dos puntos porcentuales, pero en términos de percepción de la población local, el impacto es mucho más grande.

“Entre los factores estructurales, independiente de la presencia de los venezolanos en nuestra economía, están las características de la mano de obra que se ofrece en la ciudad con bajos niveles de formación, también las características y dinámica de nuestra estructura productiva y empresarial e, incluso, factores institucionales”, aclara el economista.

Sigue el censo

En un mes, la oficina la oficina de Gestión del Riesgo registró 7.672 personas venezolanas en la ciudad. En su momento, la oficina estimaba que 10 mil personas realizaran el censo en la ciudad, pero este número podría ser superado porque cada día ingresan más personas. Según los datos aportados, la mayoría de estos inmigrantes son desempleados y la otra parte son vendedores informales.

Las personas del vecino país que aún no han realizado el censo, pueden hacerlo hasta el 8 de junio en los diferentes puntos de atención: la Alcaldía Local 3, en la Biblioteca Jorge Artel en El Socorro; en la Casa de Justicia de Chiquinquirá y en la Casa de Justicia de Canapote. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8 a. m. a 1 p. m. y de 2 a 5 de la tarde.

En otras zonas también se concentran

En la Troncal de Occidente, a la altura de La Plazuela, donde concurren cientos de personas a diario por centros médicos, centros comerciales, comercios e instituciones educativas, también se concentran una gran parte de los vendedores informales. En un minuto identificamos a 12 vendedores informales a las 9:50 de la mañana del jueves en los semáforos de la zona.