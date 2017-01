En veremos, recuperación del caño Juan Angola

El caño Juan Angola, que salió a la luz pública con sus múltiples problemas a finales de octubre del año pasado, cuando se anunció como posible escenario para el Desfile Acuático de las candidatas a Reina de la Independencia, sigue en espera de ser recuperado.

En un recorrido a lo largo del cuerpo de agua realizado por este medio en la mañana de ayer, se observó que mientras unos andenes permanecen libres de basura, otros están recargados de escombros, palos, empaques de comida, entre otros residuos, e incluso malolientes por la presencia algún animal en estado de descomposición.

También llaman la atención las podas amontonadas producto de una notable tala de árboles, que según algunos residentes del sector San Pedro y Libertad, en Torices, la hacen operarios de Pacaribe para retirar árboles secos.

Recordemos que la intervención del cuerpo de agua está entre los desafíos del alcalde Manolo Duque para este año, sin embargo, sigue en “veremos”. Lea aquí (Desafíos de Manolo Duque para el 2017)

La razón es que los recursos a invertir en esas obras se derivarían de la venta del 2,11% de las acciones que tiene el Distrito en la Sociedad Portuaria, proyecto que por no pasar el estudio de conveniencia, no prosperó el pasado mes de diciembre en el Concejo Distrital.

“Si se logra la venta, estamos hablando de unas entradas aproximadas de más de 20 millones de dólares, que podemos invertir en infraestructura y en obras del Eje Uno, como lo es la intervención del caño Juan Angola”, aseguró Duque a finales de año, antes de que el proyecto fuera archivado.

Pero no todo está perdido en la pretensión del Distrito. El proyecto de acuerdo para enajenar las mencionadas acciones puede volver a presentarse con documentación que valide el estudio de conveniencia y ganar la aprobación del Cabildo.

El Universal consultó al Distrito si habría otra fuente de financiación para limpiar el Juan Angola y no obtuvo respuesta.

QUÉ DICE EL EPA

El Establecimiento Público Ambiental (EPA) aseguró que en procura de rescatar el cuerpo de agua, en el primer trimestre de este año se desarrollará el proyecto “Guardianes del caño Juan Angola”.

Los participantes serán jóvenes en riesgo de los barrios aledaños, quienes previa capacitación ayudarán en los trabajos de educación ambiental de la zona.

Además se hará limpieza de raíces del ecosistema manglar del área circundante al caño.

Respecto a la tala de árboles, evidenciada por este medio y confirmada por residentes, la autoridad aseguró que en sus archivos “no hay solicitud de Pacaribe para tala en el caño Juan Angola, sin embargo se realizarán las investigaciones”.

Añadió que “para tala de árboles secos no se necesita permiso, pero sí un concepto donde se manifiesta que está seco”.

PACARIBE NIEGA TALA

La empresa de aseo informó que “nosotros no estamos haciendo tala de árboles allá. No nos han contratado para eso y no estamos haciendo esa actividad”.

De la recolección de residuos sólidos informó que se hace con una frecuencia de tres días por semana: lunes, miércoles y viernes, en horario de 6 p.m. a 2 a.m.

“En esa frecuencia pasa el camión compactador a hacer la recolección domiciliaria, pero como la zona presenta el arrojo clandestino de escombros, podas y todo ese material que no es compactable alrededor del caño, estamos realizando dos veces por semana y a veces tres, dependiendo de la intensidad que tenga la zona, limpieza con maquinaria pesada y volquetas”.