En video quedó grabado robo a mujer en el Alto Bosque

Un nuevo atraco quedó registrado en las cámaras de seguridad del Alto Bosque. (Lea aquí: Habitantes de Alto Bosque están cansados de la inseguridad)

En el video se observa que una mujer que caminaba por una de las calles del barrio es abordada por dos hombres en una moto, el parrillero se baja de la moto, la intimida, le quita sus pertenencias y huye.

A pesar que en el barrio hay cerca de 40 cámaras de vigilancia, que ellos mismos compraron e instalaron con una inversión de 30 millones de pesos, y se realizan controles por el cuadrante del sector, hechos como este, ocurrido a las 3 de la tarde del lunes en la Transversal 51 A, vienen sucediendo desde hace algunos meses en el Alto Bosque, por ello la comunidad exige al Distrito una solución definitiva.

(Lea aquí: En video quedó grabado robo a jardín infantil en el Alto Bosque)

"Desde la participación de la Policía en el sector ha bajado el índice delincuencial, pero estos actos siguen ocurriendo. Lo que queremos realmente decir es que en un solo ilícito puede quedar una persona malherida o muerta, y eso es lo que queremos evitar", afirmó William Marrugo, presidente de la Junta de Acción Comunal.

"Queremos una respuesta"

William Marrugo afirmó que desde hace más de un mes, radicaron un derecho de petición al alcalde encargado, Sergio Londoño Zurek, en el que le exponen la problemática por la que han venido pasando, y además le solicitan que estudie nuevamente la posibilidad de que la restricción del parrillero hombre se extienda hasta ese lugar, sin embargo, no han tenido respuesta por parte de la administración local.

“Nosotros hemos venido sufriendo esta problemática desde hace algún tiempo, las autoridades ya están enterados desde hace más de 3 meses, pero hasta el momento no hay una forma contundente de manifestar si van o no a firmar el decreto del no parrillero hombre en este barrio”, sostuvo Marrugo.

(Lea aquí: Atracos en Alto Bosque: Concejo apoya medida de motos sin parrillero)

El líder comunal agregó que la comunidad está exigiendo es una respuesta formal ante la solicitud requerida. “Si es “Sí” que saquen el decreto, si es “No”, nosotros buscamos otras estrategias para seguir implementando, pero no pueden seguir jugando con la seguridad de la gente de Alto Bosque", indicó.

Marrugo manifestó que además solicitan a Distriseguridad el apoyo en los diferentes frentes que tienen en el barrio y la instalación de alarmas comunitarias.

"Anuncian cacerolazo"

Finalmente frente a los frecuentes hechos de inseguridad y la falta de respuesta del Distrito, los habitantes de Alto Bosque afirmaron que este sábado realizarán un "cacerolazo interno” y la próxima semana un bloqueo en la avenida Crisanto Luque.

Identificados

Los delincuentes que protagonizaron este atraco fueron captados por diferentes cámaras del sector. En estas se logró identificar la placa del vehículo en el que se movilizaban y sus rostros.