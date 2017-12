Polémica en Villas de la Candelaria por instalación de rejas que bloquean vías

Si hay algo que les preocupa a las comunidades vecinas de Villas de la Candelaria es que este barrio termine convertido en un fuerte. Jairo Otálora, residente en Portales de Alicante asegura que todas las calles permanecen bloqueadas con rejas que superan los 2 metros de altura, e impiden el paso de vehículos y personas.

“Están todas las calles cerradas con rejas y no dejan pasar ni a carros, motos, ni a las personas. Esta situación ya es preocupante porque hay muchos ciudadanos que necesitan tomar estas vías para comunicarse con otros barrios y no se puede. Este es un espacio del Distrito, no pueden encerrarse y poner candados”, dijo.

Los portones de hierro se instalaron en esta comunidad a comienzo de este año cuando se presentaron los primeros brotes de inseguridad. Pero en agosto se encerraron otras manzanas tras la conmoción que produjo el asesinato de un joven por oponerse a un atraco.

“Estábamos cansados de tantos atracos y después de la muerte de este joven decidimos que era hora de resguárdanos de la inseguridad. Como ya en la vía principal se había instalado una talanquera, decidimos que otras calles también debían tenerlas”, sostuvo Félix Soto, residente en Villas de la Candelaria.

Por su parte Sandra Herrera Martínez, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Villas de la Candelaria, manifestó que la cantidad de rejas que hoy protegen a unos, ha generado inconformidad para otros.

“Prácticamente todo el barrio está enrejado. Esto no se puede permitir porque soy consciente que no somos una urbanización cerrada, sino abierta. Entiendo el malestar de algunas personas por eso estoy gestionando una reunión con los líderes de las calles para llegar a un acuerdo y permitir el paso sin ninguna obstrucción”, indicó.

La líder explica que la mayoría de manzanas están encerradas y teme que exista una división al interior de la comunidad.

“Son 48 manzanas y casi todas tiene rejas (la 26, 47, 19, 38, 40, 7) Ya hemos tenido inconvenientes con los habitantes de Portales de Alicante y ellos tienen razón, hay calles que no pueden estar cerradas”.

¿Obstrucción de vías?

La líder de Villas de Candelaria asegura que algunos vecinos han contratado seguridad privada para que puedan habilitar la reja ante alguna emergencia. No obstante, reconoce el inconveniente de “ocupar” el espacio público con el cerramiento de calles.

Tras un recorrido por la ciudad, El Universal pudo constatar que más de 32 barrios tienen instaladas rejas, talanqueras, cadenas o cualquier otro elemento que limita el acceso de vehículos –especialmente motos– al interior de sus viviendas, con el fin de prevenir atracos.

El exalcalde Manuel Vicente Duque fue partidario en su momento de estas singulares formas de protección, que hoy regula las Inspecciones de Policía.