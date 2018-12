Entregan dos calles en los barrios La María y La Quinta

Con la presencia miembros de la comunidad y dirigentes de la Localidad 2, el alcalde de Cartagena, Pedrito Pereira Caballero, entregó este sábado dos calles en los barrios La María y La Quinta.

En el primero, puso a disposición de la comunidad más de 150 metros cuadrados de pavimento que le dio vida a la Calle 50.

Rosa y Julio Puerta, habitantes del sector, agradecieron la pavimentación que desde hace 40 años tanto pedía.

Al evento asistió, Marcía Escobar, edilesa de la localidad Virgen y Turística, quien señaló que la ciudadanía está agradecida con la administración por hacer cumplir el sueño y anhelo de cada habitante de esta calle. “Hoy esta vía es una realidad y el mejor regalo de Navidad para estas familias”.

EN LA QUINTA

La segunda visita fue en la Calle Primera de las Flores, en La Quinta, donde entregó 212 metros cuadrados de vía pavimentada.

“Este es el mejor regalo. La Quinta, con 194 años de existencia, tenía esta calle en pésimas condiciones. Necesitamos que nos ayude ahora con otros 404 metros que faltan. Este regalo beneficia a más de 200 familias que en esta Navidad tienen una mejor calidad de vida”, dijo Martha Ligia Soto Chávez, presidente de la JAC de La Quinta.

Orlando Deulofeu de la Hoz, otro habitante del sector también agradeció a la Alcaldía. “Esta calle aparecía en los registros como pavimentada, pero no era cierto. La gente me decía que la iban a pavimentar y les decía que tenía que verlo para creerlo, ahora que lo veo, no lo creo”, contó.