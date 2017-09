EPS niega terapias a un niño con parálisis cerebral

“Él nació con parálisis cerebral producto de una hidrocefalia que le trataron con la implantación de la válvula de Hakim. Lo diagnosticaron desde el embarazo. No camina, no habla, no se sienta, no razona. Como me dijo una vez un médico, él no va a ser un niño normal, pero le podemos mejorar su calidad de vida”, afirmó Yuranis Arnedo Arellano en relación a su hijo, Juan Ángel Galbán Arnedo.

El niño de 12 años, oriundo del municipio de Turbaco, lleva más de la mitad de su vida sin recibir terapias de rehabilitación. “Las recibió cuando estaba pequeño porque yo pagaba un copago diariamente y lo llevaba por mis propios medios a Cartagena. En esa época tenía la posibilidad. Cuando tenía como cinco años ya no podía cargarlo, ni costear los gastos. Nunca más recibió terapias”, advirtió Yuranis.

Añadió que “no ha recibido terapias en una fundación porque Coomeva nunca lo ha autorizado. Cada vez que intento ingresarlo me rechazan la orden por cualquier motivo: porque no tengo exoneración de copago, porque la EPS no tiene convenio con la fundación. Entonces he interpuesto tres tutelas. En la última, que falló a mi favor el 30 de junio de 2015, fue que conseguí algo”.

Solo paños desechables

Hace dos años, un fallo de tutela ordenó a Coomeva EPS autorizar la práctica de tratamientos con fisioterapia, terapia ocupacional y psicología en forma integral por el tiempo que estipulara conveniente su médico tratante. Asimismo el suministro de una silla de ruedas, pañales desechables, medicamentos y suplementos vitamínicos.

“En el transcurso de esos dos años no le han autorizado la fundación. Al año le dieron una silla de ruedas normal para niños, pero nunca le sirvió. Mi hijo no tiene sostén cefálico. Está torcido, tiene displasia de cadera y reflujo. Una silla de esas no le sirve. Necesita una silla neurológica con sostén cefálico, abullonada, que se pueda graduar, que le sirva para sentarlo, semiacostarlo. Tuve que pagar 200 mil pesos para que me entregaran la silla que no le sirvió. Llevo un año tratando de que hagan el cambio y nada”, recalcó Yuranis.

Afirmó que “por tener tres meses sin tomar Ensure como lo recomendó el médico, el niño tuvo una obstrucción gastrointestinal. Como la EPS no se los daba yo se los compraba, pero no tenía la facilidad de hacerlo con la frecuencia requerida. Lo operaron por la obstrucción, hace más de dos meses, y le mandaron dieta blanda o líquida con Ensure, sin embargo, todavía no le han autorizado el primer pote. Hoy (ayer) me dijeron que aún no están autorizados por el Ministerio de Salud”.

“Lo único que se está cumpliendo es la entrega de pañales -indicó la mujer-, y me toca pagar un copago de casi 30 mil pesos para que me los den. Hice un trámite de exoneración de copago hace más de cinco meses y todavía no me lo han aprobado. Supuestamente lo resolvían entre cinco y diez días hábiles”.

Agregó que “tiene cita cada tres meses con neurología y se pasaron dos meses de la última porque no había cupo. Y me toca asumir los gastos de los medicamentos de control. Estoy en plan de hacer una nueva tutela”.

¿Qué dice la EPS?

El Universal consultó el caso en cuestión con Coomeva EPS y al cierre de esta edición no obtuvo una declaración oficial.