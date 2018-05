“Es necesario un nuevo operador de energía”: Superservicios

La superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Rutty Ortiz Jara, calificó como positiva la intervención que se la hecho desde hace más de un año y medio a Electricaribe y ratificó que la región necesita un nuevo operador que trabaje en la buena prestación del servicio de energía.

Así lo aseguró la funcionaria tras presentar ante el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz; el agente interventor, Javier Lastra; el presidente de Electricaribe, Eduardo Sojo; la gerente regional, Aileen Álvarez, entre otros funcionarios, el balance de la intervención desde la Superintendencia.

“Estamos de cara a la comunidad, contándole al gobernador los avances de la intervención de Electricaribe, ratificando que se está garantizando la compra de energía y evitando que haya un apagón o un corte generalizado (...) Adicionalmente estamos contando las obras que se han hecho para Bolívar, que superan los 37 mil millones de pesos, para ir haciendo los mantenimientos y repotenciaciones más urgentes para mejorar el servicio energético”, dijo Ortiz Jara.

Alcaldes, a pagar

La superintendente aseguró que junto al gobernador asumieron el compromiso de trabajar para que los alcaldes del departamento cancelen la deuda que tienen con Electricaribe y así se garantice el suministro.

“Estamos trabajando en dos vías: la primera es comprometiéndolos al pago juicioso de sus compromisos para la empresa, pero adicionalmente acompañando desde Electricaribe la entrada en operación de esas inversiones tan importantes que se han jalonando para el departamento, inversiones en hospitales, en educación y centros recreativos para que cuenten con la energía necesaria”, puntualizó la funcionaria.

Respecto a esto, el gobernador aseguró que le exigirá a los alcaldes de diferentes municipios que paguen todas las deudas.

“Los alcaldes son unos malas paga. Pedimos a los mandatarios de 35 municipios que se pongan al día en su pago con Electricaribe, de esta manera los proyectos que se están ejecutando en nuestro departamento que requieren electrificación, llegarán a buen término”, puntualizó Turbay.

Un nuevo operador

El gobernador reconoció que la intervención ha garantizado que no hayan racionamientos y que los malos manejos se frenaran.

“Observando el informe de la Superintendencia me daba escalofríos que los españoles hubieran seguido con la administración de la empresa, es decir, el efecto hubiera sido catastrófico. Hoy Electricaribe tiene tranquilidad, está en orden y a pesar de sus dificultades de los cortes, el servicio no va a tener mayores circunstancias de agravarse”.

Turbay Paz enfatizó que para los gobiernos del Caribe es urgente la liquidación definitiva de Electricaribe, pero que es consciente que para que esto se dé es cuestión de tiempo.

“Nos queda claro que la decisión final de un nuevo operador o varios operadores, en razón al tiempo, le va a corresponder al próximo gobierno nacional. Lo que queremos es que el trabajo que está haciendo la Superservicios pueda ser de tal manera que esa decisión no pueda pasar del 2018.

“El compromiso del presidente Santos era que esa decisión la tomaba antes de terminar el gobierno, pero esta no va a poder ser determinada en los últimos tres meses, por lo tanto le vamos a apostar desde los gobiernos del Caribe esperando que pase todo este proceso electoral. No hay otro camino que un nuevo operador”, concluyó el mandatario de los bolivarenses.

7 billones

La superintendente resaltó que la inversión que debe hacer el operador que se encargue de la prestación del servicio en la región Caribe es aproximada a los 7 billones de pesos para los próximos 10 años.