Esperanza Gómez quiere reunirse con Manolo Duque para hablar de Lalexpo

El congreso de pornografía, Latin America Adult Business Expo ( Lalexpo) que se realizaría en julio, no va. Así lo dio a conocer el alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque, ayer en las horas de la tarde mediante un comunicado firmado por el Secretario del Interior y Convivencia, Fernando Niño. Niegan permiso al evento de Lalexpo en Cartagena

"La decisión tomada por el Gobierno local radica en que en el marco de las políticas de la Administración y del Plan de Desarrollo Primero la Gente está la de realizar acciones encaminadas a la prevención del turismo sexual y de la explotación sexual que atente contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como también seguridad e imagen turística del destino local”, señala el comunicado.

La decisión llega luego de la polémica generada desde que se conoció dicho evento. Tanto el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, como el alcalde Manolo Duque, expresaron su total oposición a la realización de este, considerando que la imagen de la ciudad se vería afectada y que por el contrario, el "Corralito de piedra" tenía mejores cosas por que resaltar.

No obstante, Óscar Julián Arias, mánager de Esperanza Gómez, indicó que el evento va y, hasta el momento, no se ha cancelado. El empresario insiste que el Latin America Adult Business Expo no es pornografía, sino un evento de empresarios de la web-cam de entretenimientos para adultos. "No hemos considerado cancelar el evento": organizadores de Lal Expo

Arias afirmó, además, que el alcalde Manuel Vicente no ha querido reunirse con Esperanza Gómez ni con él, para que conversen sobre el congreso.

Centro de Convenciones se pronuncia

El centro de convenciones Julio César Turbay Ayala, era el lugar escogido para acoger el Latin America Adult Business Expo.

A raíz del comunicado publicado por la Alcaldía de Cartagena, Juliana López , vocera del emblemático lugar dio a conocer que debido a esta cancelación de los permisos, los abogados entraran a analizar la situación pues en caso de comprobarse que la Alcaldía no tiene potestad de negar tal autorización, el Centro de Convenciones tendría que pagar una indemnización a los organizadores del evento. En caso de ser al revés no pasaría nada.

"Los abogados contestaran, y si la Alcaldía efectivamente está habilitada para negar este tipo de permisos, simplemente es una causa mayor y no habría lugar a una indemnización", afirmó López.

Cabe señalar que el año pasado este evento se realizó sin objeciones por parte de la administración distrital. Cláusula de incumplimiento del Lal Expo es de $400 millones