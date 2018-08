¡Está decidido! Cárcel de San Diego no será trasladada a Ternera

Después de 9 días de anunciar el traslado de la cárcel de San Diego al antiguo Colegio Caribe Real, en el barrio Beirut, hoy la Alcaldía de Cartagena confirmó que el penal ya no será movido a ese sector de la ciudad.

Esto luego de que la comunidad vecina mostrara su rechazo por el traslado de la cárcel y se realizarán dos mesas de trabajo con la administración distrital y representantes de la Procuraduría y Defensoría del Pueblo, en las que se evidenció que el lugar no contaba con las condiciones necesarias para brindarle seguridad a las reclusas y vecinos del sector. (Lea aquí: Con plantón, comunidad rechaza traslado de cárcel de San Diego a Beirut)

Y es que la comunidad había manifestado que la infraestructura de la institución y las casas vecinas no tienen un muro que las divida, pues comparten la misma paredes, además que la institución tiene solo un piso y las casas que están alrededor dos o tres, permitiendo que los niños y personas que viven alrededor vean lo que se hace allí.

Contentos con la noticia

Residentes de barrios cercanos recibieron con agrado la noticia. Erika Almanza, habitante de la urbanización Beirut 1, señaló que “nos vamos satisfechos del espacio que la administración nos brindó para escucharnos y estudia nuestras preocupaciones. No es un rechazo hacia las reclusas, no acepción de personas, confiamos en su segunda oportunidad, pero el predio no brindaba ningún tipo de seguridad para las reclusas y para la comunidad”, indicó.

Buscar un nuevo lugar

En días pasados, la alcaldesa encargada, Yolanda Wong, sostuvo que en compañía de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría visitó cerca de 20 predios, pero este fue el único que cumplió los requisitos. Sin embargo, ante este hecho, deben emprender la búsqueda de un lugar que se amolde a los requerimientos que se exigen para tener una cárcel. (Lea aquí: ¿Es correcto el traslado de la cárcel de mujeres a Ternera?)

Hay otros terrenos que se han visto y se espera que se desarrolle la visita técnica de rigor y la aprobación requerida para pensar en el traslado de las reclusas a un nuevo lugar, que sea más seguro.

Cabe recordar, que el traslado de la cárcel de mujeres obedece a un fallo de tutela de 2009, que ordena al Distrito trasladar la cárcel debido a los problemas de infraestructura que presenta.