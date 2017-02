"Esta lección no la olvidaré": conductor sancionado por prueba de alcoholemia

A Kevin González Ramos la vida le dio ayer en la mañana una lección que nunca olvidará. Este joven, de 25 años, fue el conductor que el DATT sancionó por dar positivo por alcoholemia en grado uno, mientras transitaba por la avenida Rafael Nuñez del Centro Histórico a bordo de una buseta de Ternera - San José.

En el operativo sorpresa del organismo de tránsito, se hicieron controles a 24 conductores de servicio de transporte público de forma aleatoria, y de ellos solo a Kevin le hallaron rastros de alcohol en su organismo. (Lea aquí:Conductor de buseta es sorprendido manejando en estado de embriaguez)

“Esto es un asunto de alta gravedad, toda vez que el infractor puso en riesgo no solo su vida sino la de todos los pasajeros que iban en la buseta. Nuestro propósito es llevar a su mínima expresión los accidentes de tránsito”, sostuvo el director del DATT, Edilberto Mendoza Góez, quien conminó a todos los conductores de transporte público a presentarse a trabajar siempre en perfecto estado físico y con los cinco sentidos intactos.

Arrepentido

Este medio se comunicó con el joven infractor, quien se mostró arrepentido por lo sucedido y aclaró que su intención nunca fue poner en riesgo la vida de nadie. “Me tomé varias cervezas y un par de tragos de ron el domingo en la tarde, pero me acosté a las 7 de la noche. No estaba borracho ni me sentía mal, sin embargo llamé a mi relevo para que fuera a trabajar en la mañana y no me contestó. Por eso cuando me levanté fui a sacar la buseta y a trabajar normal, yo me sentía en buenas condiciones, no pensé que la prueba me marcaría, nunca en la vida me habían puesto una multa por algo parecido”, sostuvo Kevin, quien lleva más de cuatro años en el oficio.

Con la amonestación, el hombre asegura que se le vino el mundo encima, ya que le quitaron la licencia de conducción por un año, debe pagar una multa por casi 4 millones de pesos, la buseta de su patrón fue inmovilizada por tres días, y además se quedó sin trabajo. Ahora no sabe qué se pondrá a hacer para llevar el sustento a su casa, donde lo esperan tres hijos pequeños y una mujer con tres meses de embarazo.

“Esta ha sido la peor experiencia de mi vida. No actué de mala voluntad pero acabé con mi trabajo y me toca esperar un año para volver a manejar, esta lección no la olvidaré y espero que más nadie cometa el mismo error”, finalizó González Ramos.

A buscar trabajo

En el año que permanecerá con la licencia de conducción suspendida, a Kevin le toca buscar empleo en otra actividad. “Soy técnico en seguridad industrial, voy a empezar a meter hojas de vida en todas partes porque tengo un hogar que mantener. No sé cómo me voy a componer estos días ni de dónde voy a sacar la plata para pagar la multa”, señaló.

Petición de la comunidad

El DATT sostuvo que realizará de manera constante este tipo de operativos para conductores de buses y busetas de servicio público atendiendo requerimientos de la ciudadanía. Mendoza Góez dijo que es importante que la comunidad conozca que éstos operativos obedecen a la cantidad de quejas presentadas, principalmente los lunes, contra conductores de busetas que laboran en algún estado de alicoramiento.

“Estos operativos serán permanentes y cada vez se van a intensificar porque la idea es generar percepción de control a conductores en la ciudad y que sepan que deben presentarse a laborar en un buen estado para garantizar, no solo una buena prestación del servicio, sino la vida de cada uno de sus pasajeros”, dijo el director del DATT.