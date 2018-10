Obras del Caribe son prioritarias: Mintransporte

Unas fuertes declaraciones hizo la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, durante su intervención en el foro Gran Caribe, que se realizó ayer en el hotel Intercontinental. La jefa de esta cartera manifestó que la Superintendencia de Puertos y Transporte es un ente que “da vergüenza” y que se tiene que reestructurar para que funcione. “Esta es una entidad que da pena y que tenemos que rehacer para que sea fuerte y promueva este sector, que vigile a todos los actores de la cadena y que promueva las mejores prácticas, la formalización y la capacitación”, dijo la ministra.

Orozco también se refirió a los proyectos en cuanto a transporte y conectividad del país, presentó un balance de lo que encontró en el Ministerio de Transporte y reconoció que no hay presupuesto para culminar muchos de los proyectos que se iniciaron en gobiernos pasados, por lo que una de sus tareas es gestionar recursos.

“Es bastante triste llegar hasta diferentes ciudades en las que los habitantes nos piden obras prioritarias, pero infortunadamente toca decirles que no, ya que no hay recursos, ni siquiera para algunos proyectos que están en ejecución”, dijo.

Destacó que es importante que la ciudadanía se apropie de las obras que están en construcción, ya que el interés de las personas impulsa el desarrollo de estas mismas y agregó que una de las prioridades del Ministerio de Transporte es fortalecer las veedurías que lideran las diferentes cámaras de comercio y en la que participen representantes de los gremios, de las sociedades de ingenieros y ciudadanos en general para hacerle seguimiento a las obras.

Por otro lado, aseveró que tener grandes vías no sirve de nada sino hay conectividad.

“No nos sirven de nada las mejores dobles calzadas si no tenemos una conectividad eficiente. Un país bien conectado disminuye la inequidad, ya que hay zonas en las que ni siquiera hay transporte (...) Tenemos que trabajar en la conectividad de las grandes troncales, no solo del punto de vista físico, sino también desde la operatividad. Para ello es importante implementar tecnologías especializadas y de información”, dijo.

Región Caribe

Respecto a los principales proyectos de la región Caribe, la ministra destacó que son el corredor vial Bogotá- Santa Marta, la Circunvalar de la Prosperidad Cartagena- Barranquilla, corredor férreo Chiriguaná de Santa Marta, Ruta Caribe 3G, vía Puerta de Hierro- Carreto- Palmar de Vela- Cruz del Viso, APP del Río Magdalena, Canal del Dique y la vía de Tasajera- Palermo.

“Dentro de nuestros retos está construir una institucionalidad fuerte que nos permita tener un transporte más eficiente, una regulación moderna, incluyente y ajustada a las necesidades (...) El reto del gran Caribe es vernos como tal: cuál es el reto agrícola para conectar las vías terciarias con el país; y el reto de gran Caribe es lograr una sinergia entre los diferentes sectores y actores”, enfatizó.

La ministra también se refirió a proyectos de Cartagena. “El nuevo aeropuerto de Cartagena es un tema que necesita de más tiempo, pero que no se puede estrangular, al igual que otros proyectos que necesita la ciudad”, precisó.

“Estamos en desasosiego”

El gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, manifestó que es importante que se hablen de los retos del Caribe como región, pero que estos se materialicen. Añadió que el respaldo de la Nación es de suma importancia para que esto se dé.

“Lo que viene es concretar los retos trazados y definir recursos frente a esos proyectos de desarrollo e impacto que la ministra, de una manera un poco pesimista, ha manifestado que no hay recursos, los cuales se están buscando. Además, señaló que encontró casi un verdadero desmadre en el Ministerio de Transporte y de alguna manera esto le quita tiempo para evaluar e iniciar acciones, pero debemos tener respuesta sobre temas trascendentales como la recuperación de la navegabilidad de la bahía de Cartagena a través del Canal del Dique con la construcción de sus esclusas. Otro de los problemas es que, según la ministra, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) está haciendo unas recomendaciones para que se pueda implementar una nueva APP del río Magdalena, lo que nos pone en una circunstancia de desasosiego y tristeza porque esos proyectos no tienen todavía fechas ni asignación de recursos para su concreción”, dijo.

Ahora te puedes comunicar con El Universal a través de Whatsapp Videos

Mensajes

Fotos

Notas de voz cuando seas testigo de algún hecho noticioso, envíalo al: 321 - 5255724. No recibimos llamadas.

Anterior Videos y fotos del incendio que arrasó bodega de reciclaje en Henequén