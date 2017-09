“Estamos varados y sin respuesta”

Resignados. Así están cientos de pasajeros de Avianca que están “varados” en el aeropuerto internacional Rafael Núñez por el paro que sostienen 702 pilotos de esta aerolínea y que pertenecen a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), quienes exigen que les nivelen los salarios y que les reduzcan sus horas laborales.

Pese a que Avianca puso en marcha un plan de contingencia para que sus usuarios no se vieran perjudicados, en Cartagena hay muchos que aseguran que esta empresa no les ha hablado de reembolso y que en el proceso de obtener una respuesta han tardado horas, sin lograr soluciones.

Juan Simbaqueba, quién tenía ayer vuelo hacia Bogotá a las 6:30 p. m., le contó a El Universal que desde el jueves estuvo intentando hacer el registro por internet y que fracasó en el intento.

“Tardé horas intentando hacer el registro. Al rato me llegó un correo diciendo que mi vuelo había sido cancelado y que debía llamar a la linea de atención para cambiarlo, pero esto no fue posible, pues la espera al teléfono fue de más de dos horas y no me atendieron.

“No me han dado opción de reembolso. Lo más preocupante es que tengo que volver a Bogotá, yo soy docente y tengo que dar clases mañana (hoy). Lo mínimo que esperamos es que nos respondan por el hotel en el caso de que no podamos volar”, contó el viajero.

Por su parte, Luz Rojas tenía vuelo ayer hacia Bogotá a las 7 de la noche, vuelo que fue cancelado. Lo que más le preocupa es que funcionarios de Avianca le manifestaron que solo podría volar a partir del 28 de septiembre.

“Solicitamos que nos cumplieran nuestra reserva y nos dijeron que desafortunadamente los vuelos estaban cerrados por la huelga de los pilotos.

“Consideramos que tienen todo el derecho a protestar, sin embargo la aerolínea debe tener sus medidas de contingencia para no perjudicarnos porque no hay derecho que nos digan que hasta el 28 podemos volar y ninguna aerolínea nos puede absolver a todos, entonces estamos varados esperando qué va a pasar y a cumplir nuestras labores en Bogotá”, dijo.

La mujer, que estaba en Cartagena en un congreso, explicó que no le notificaron de esta eventualidad y que por el contrario le aseguraron que las operación estaba normal y que se dirigiera sin precaución al aeropuerto.

En Cartagena

Según la Sociedad Aeroportuaria de la Costa (Sacsa), desde el miércoles pasado hasta ayer a cierre de edición Avianca ha cancelado 50 vuelos que llegan desde diferentes destinos a Cartagena y otros 53 que parten desde el aeropuerto internacional Rafael Núñez hacia Bogotá, Cali, Medellín, Pereira y San Andrés.

529 vuelos cancelados en el país

Tras una nueva jornada de diálogo que se llevó a cabo ayer en el Ministerio de Trabajo, que se extendió desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde, los representantes de la aerolínea Avianca y del sindicato Acdac acordaron retomar las discusiones hoy, a las 7 de la mañana.

El paro empezó el pasado miércoles, a las 4 de la mañana, y ha provocado la cancelación de 529 vuelos estos tres días. Entre miércoles y jueves, más de 38 mil pasajeros se han visto afectados por la huelga.

¿Cuánto se ganan?

El salario promedio para un piloto es de $10,3 millones, correspondiente a 14 salarios mínimos, según la Asociación del Transporte Aéreo en Colombia (ATAC), quienes están en este cargo en Avianca, ganan entre $13 millones y $15 millones. Es decir, hasta $5 millones más que cualquier piloto promedio.

Vuelos cancelados el 22 de septiembre

Llegadas

AVA-9754

AVA-9756

AVA-9540

AVA-8556

AVA-9760

AVA-9386

AVA-9514

AVA-0207

AVA-9502

AVA-9548

AVA-9788

AVA-8558

AVA-9544

AVA-9762

AVA-9798

AVA-9384

AVA-9546

AVA-9770

AVA-8552

AVA-8570

AVA-8550

Salidas

AVA-9741

AVA-8551

AVA-9755

AVA-8571

AVA-9541

AVA-8557

AVA-9761

AVA-9387

AVA-9515

AVA-0207

AVA-9503

AVA-8559

AVA-9789

AVA-9547

AVA-9757

AVA-9763

AVA-9545

AVA-9753

AVA-9383

AVA-9771

AVA-8549

AVA-8553