"Están esperando que ocurra una tragedia": comunidad de Ceballos

Con mucho susto y con el “credo en la boca”, doña Walditrudis Armesto debe realizar las labores diarias de su casa. Sostiene que no deja de pedirle a Dios todos los días para no tener que enfrentar una tragedia.

El muro de contención del canal Corvivienda, que no solo atraviesa por el patio de su casa sino por el de otros vecinos, colapsó hace dos años y el peligro de inundación está latente cada día, lo mismo que el riesgo que viven los habitantes. Tres casas se fueron al piso y 27 están en riesgo por grietas e inestabilidad.

Dice que la reconstrucción ha quedado en nada, muy pesar de que “todo el mundo ha venido acá y no solucionan”.

Indicó que el pasado 22 de febrero se reunieron en la Secretaría de Infraestructura, en donde Clara Calderón, titular de esta dependencia, les dijo que en 15 días se iniciaría una limpieza para posteriormente comenzar el proceso de construcción, que no debería tardar más de tres meses “y hasta la presente no hemos visto nada”.

Recordó que con la llegada del papa Francisco la comunidad pensó que se daría el milagro, pues antes de que llegara el Sumo Pontífice, Patricia Zapata y el alcalde encargado Sergio Londoño, visitaron la zona indicando que se gestionarían recursos para reconstruirlo lo más pronto posible, pero nada de eso ocurrió.

En septiembre, a través de este medio, Sergio Londoño indicó que gestionaría los 350 millones de pesos que costaba la obra. Sin embargo, la comunidad sigue esperando que este proyecto se ejecute.

“Todos los medios de comunicación han venido a registrar esta tragedia, ya no sabemos a dónde acudir para que nos escuchen. Ahora lo que la comunidad está planeando es tapar la bocatoma o bloquear el peaje para ver si así nos prestan atención”, precisó.

Marta Angulo Zapata, presidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Ceballos, sostuvo que después de hacer varias reuniones la Alcaldía decidió que no solo debía intervenirse la parte que se cayó, sino todo porque las otras viviendas vecinas podrían estar en riesgo ante el deterioro de esos trabajos. “Según se nos informó, toda la reconstrucción ya tiene un presupuesto asignado de 2 mil millones de pesos. Le pedimos al nuevo alcalde de Cartagena que se apropie de esta situación y no permita que esos recursos se vayan para otro lado. Porque sí se necesitan”, precisó.



Sin respuesta

El Universal intentó indagar sobre cómo va el trámite para esta obra y desde la Oficina de Gestión del Riesgo del Distrito se informó que los trabajos dependían de la Secretaría de Infraestructura. Así mismo intentamos contactarnos con la secretaria Clara Calderón y no respondió su número celular. Con la alcaldesa local, Patricia Zapata, también se intentó obtener una declaración pero tampoco respondió. Quedamos atentos a las declaraciones de alguno de estos funcionarios.