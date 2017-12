Este año no hay permiso para la cabalgata de Las Velitas

Por falta de autorización del Distrito, la tradicional cabalgata de Las Velitas, que se realiza anualmente la noche del 7 de diciembre y que congrega a más de 600 caballistas de Cartagena y todo el país, tuvo que ser cancelada.

Según explicó el secretario del Interior de Cartagena, Fernando Niño Mendoza, la negativa por parte del Distrito a este evento se dio debido a las obras en el Centro Histórico, en donde se están arreglando calles, andenes, adoquines y sistemas de drenajes como preparación para la temporada de fin de año.

“No es posible dar una autorización o permiso para que se realice la cabalgata en el Centro Histórico porque las obras no permiten que transiten los caballos por estas vías.

“Además, se tomó la decisión de cerrar estas calles para que las obras se ejecuten rápidamente, lo que permitirá que los trabajos estén listos antes de que empiece en firme la temporada y así tanto propios como turistas puedan disfrutar del Centro Histórico”, le contó el funcionario a este medio.

Más alternativas

El secretario del Interior fue enfático en que desde el Distrito se le propuso inicialmente a Cabalgar que si escogía un escenario diferente al Centro Histórico para hacer la Cabalgata el permiso sería otorgado.

“Nosotros le propusimos al gremio de caballistas que hicieran la actividad en otro sitio en donde no se estén realizando obras y donde no afecte la movilidad. Lo que no podemos permitir es que se realice la cabalgata mientras están las obras en ejecución”, concluyó Niño Mendoza.