Este es el predio a donde se trasladaría la cárcel de San Diego

El posible traslado de la cárcel de San Diego al terreno ubicado en la Variante Pozón- Policarpa sería provisional. El Distrito continúa buscando de manera independiente un bien inmueble para construir la cárcel de mujeres de manera definitiva, tal como lo ordenó la tutela T-126 de 2009 de la Corte Constitucional.

Entre los requisitos exigidos se encuentra un área mínima de 10 hectáreas, no debe haber preferiblemente zonas de dominancia visual sobre la infraestructura carcelaria, tampoco debe haber temperaturas extremas, el terreno y su entorno no deben tener ningún tipo de afectaciones de caminos públicos históricos, cauces o canales públicos, yacimientos arqueológicos, etc.

(Lea aquí todos los requisitos exigidos)