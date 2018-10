Este miércoles 24 de octubre habrá simulacro de emergencias

Si a las 10 de la mañana del miércoles 24 de octubre usted escucha el sonido de sirenas o alarmas no entre en pánico, pues no significa que cerca están ocurriendo emergencias reales sino que se inició la simulación de estas, con el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias.

Sismos, inundaciones, incendios y emergencias por riesgos tecnológicos serán las emergencias que se simularán en la ciudad, con el propósito de mejorar la planeación, coordinación y comunicación entre las entidades públicas, privadas y la comunidad, para la respuesta efectiva frente a eventos generados por diferentes fenómenos amenazantes.

Laura Mendoza, jefa asesora de la Oficina de Gestión del Riesgo Distrital, precisó en qué lugares serán simuladas las emergencias.

“Uno es el mercado de Bazurto. Vamos a simular un incendio en la zona de la cristalería, donde hace aproximadamente unos tres años tuvimos una emergencia porque en la noche se incendiaron unos locales; hubo pérdida total de casi todos los elementos que estaban en esos locales y esto puede suceder en el día. La idea es preparar a esas personas para las emergencias que pueden ocurrir en el día”.

Indicó cuáles son las dificultades a las que se enfrentan los vendedores de este sector ante una emergencia. “Si se requiere evacuar o trasladar a un paciente sería muy difícil porque hay muchas carretas, puestos de venta”. Por ello, “el punto focal va a ser la evacuación de pacientes heridos,

habilitar zonas para el paso de ambulancias y de equipos de emergencia como carros de Bomberos. Nos va a apoyar Bellas Artes en el maquillaje de las personas que van a actuar como pacientes”.

Otro punto del simulacro será Ecopetrol, donde se va a simular un riesgo tecnológico. “Allí se va a hacer la simulación de un derrame de productos en la bahía, entonces vamos a tener traslado de pacientes, evacuación de las instalaciones de la entidad y de las comunidades aledañas a la empresa”, dijo Mendoza, quien agregó que “la gran mayoría de las entidades participantes van a simular un sismo y van a evacuar con sus brigadas de emergencia al personal que se encuentre en esa empresa, instituciones educativas o establecimientos de comercio”.

Son 74 los establecimientos inscritos para participar del simulacro, de los cuales 57 son restaurantes, hoteles o empresas privadas. El resto son dependencias de la Alcaldía de Cartagena, entidades públicas como la Defensoría del Pueblo, juzgados, Tribunal Administrativo, Personería Distrital, Procuraduría General de la Nación, Cardique, Dimar, Guardacostas e instituciones educativas. Las inundaciones se simularán desde el Centro Histórico.

Hasta hoy

Gestión del Riesgo anunció que los interesados en participar en el simulacro podrán inscribirse hasta hoy, contactándose al teléfono celular 317 383 7165.

Destacó la importancia de unirse a esta actividad. “Este tipo de herramientas son importantes porque una emergencia puede ocurrir en cualquier momento y en algunas ocasiones la magnitud de la emergencia no genera tantas afectaciones como lo que sí genera que las personas no sepan cómo actuar. En muchas ocasiones ocurre un sismo de magnitud baja, pero las personas se asustan, no saben qué hacer, corren por cualquier escalera o usan ascensores, y ese tipo de elementos no se pueden utilizar, hay que avanzar por las escaleras de emergencia. El simulacro es para que todo el mundo tenga conocimiento de cómo actuar en una emergencia, qué hacer, a quién acudir, cuáles son los puntos de encuentro, identifique las salidas de emergencia y rutas de evacuación”.

Ahora te puedes comunicar con El Universal a través de Whatsapp Videos

Mensajes

Fotos

Notas de voz cuando seas testigo de algún hecho noticioso, envíalo al: 321 - 5255724. No recibimos llamadas.