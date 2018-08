Este sábado se reúnen por traslado de la cárcel

Nuevamente la comunidad cercana donde quedaba el colegio Caribe Real, en Ternera, rechazó el traslado de la cárcel de mujeres hacia el sitio. Esta vez, en la mañana de ayer, paralizaron el tráfico y alzaron su voz en contra. (Lea aquí:Protesta por traslado de la cárcel de San Diego genera trancones)

Unas horas después, una comitiva de las urbanizaciones cercanas en compañía de la Personería Distrital y la Procuraduría, se reunieron en la Alcaldía para concretar una decisión. Aquí se definió que este sábado llevarán la mesa técnica para socializar el traslado y que la comunidad exponga sus argumentos en contra y se concerte.

“Soy abogada penalista, sé el contexto social que tiene el cambio de cárceles y más en una parte residencial. Trasladarla en una parte residencial trae problemas gravísimos para la comunidad, por lo tanto no está de acuerdo con que la lleven allí. Hay sitios fuera de Cartagena para que la lleven. Nos parece el colmo que la Alcaldía pretenda llevarnos un problema allá. Hay muchos proyectos para las cárceles y no los han hecho, esto es arbitrario”, explicó Betty Tovar Beltrán, residente de la urbanización El Edén.

Algunos de los inconvenientes de este “traslado temporal”, según la comunidad, es que se desvalorizarían los predios que están alrededor, aumentaría la inseguridad y traería drogadicción. “Las personas que viven alrededor estarán en una zozobra constante. Yo sé que ellas tienen unos derechos, pero como esos tienen que garantizarlos obligatoriamente, allá no va a pasar. Ese predio no se los garantiza, no se cumplen los requisitos fundamentales para que lleguen a una buena locación”, precisó Tovar Beltrán.

Para la litigante, lo que era la institución educativa no cuenta con los requerimientos técnicos para que las internas estén en unas buenas condiciones, sin embargo le preocupa que desde el miércoles comenzaron a llevar algunos materiales y eso les garantiza el hecho de que se trasladará.

(Lea aquí:Cárcel de San Diego será trasladada al antiguo colegio Caribe Real)

El predio no sería garante de seguridad

Otra de las preocupaciones de la comunidad, sobre todo de la urbanización Beirut 1, es que la infraestructura de la institución tiene solo un piso y las casas que están alrededor cuentan con dos o tres, algunos son edificios que les permitirán ver lo que se hace allí.

“Mi casa colinda de manera directa con el instituto educativo donde piensan trasladar la cárcel de mujeres. Es importante aclarar que no tenemos ningún rechazo a las reclusas, sino que el establecimiento no cuenta en lo más mínimo con los garantes de seguridad ni para ellas, ni para la comunidad”, destacó Erica Almanza, residente de la urbanización Beirut 1. Asegura que solo ladrillos con relleno es lo que protege una propiedad de la otra. Uno de los planteamientos del Distrito es levantar una pared más alta, pero los habitantes aseguran que no podrán controlar que entre los inmuebles se violen las normas, pues varias casas están en arrendamiento.