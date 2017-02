Así se la pasan los vendedores de Bazurto mientras limpian el mercado

Jueves 9 de febrero. Es uno de los días en que Bazurto, la plaza de mercado más importante de Cartagena, tiene sus puertas cerradas por la jornada de limpieza, asepsia y desinfección en este lugar. (Lea aquí:170 toneladas de basuras recolectadas hasta ahora en Bazurto)

El Cuerpo de Bomberos dispone tanques llenos de agua para lavar cada área de este sector y el personal de Aseo Urbano barre y recoge con máquinas los desechos orgánicos al mismo tiempo en que trabajadores del Distrito ayudan y controlan la jornada.

Los cientos de comerciantes y vendedores estacionarios que a diario están en el lugar y que se ayudan con sus potentes voces para ganar clientes, hoy no se hicieron presentes.

¿Donde están entonces esos hombres y mujeres? ¿Qué hacen mientras transcurre la jornada de limpieza?...En el recorrido que hice por el lugar, encontré la respuesta.

Algunos vendedores los ubiqué en sus puestos de trabajo. Barriendo, desechando elementos viejos, reemplazando tablas y pintando. Al parecer, el apego y la costumbre de estar ahí todos los días, los obligó a no quedarse en casa.

Rafael Zabaleta que cuenta con 23 años de estar vendiendo comidas en Bazurto, fue uno de ellos, él se dedicó a arreglar su puesto de trabajo mientras a su alrededor una máquina removía los escombros y desperdicios que hasta ahora se extraían.

"Estamos aprovechando el cierre del mercado para pintar el puesto, para que tenga presentación y se vean las cosas más bonitas" me dijo Rafael en tono jovial.

Al igual que él, Carlos Romero comerciante de frutas, mejoró el deterioro en que se hallaba su local con ayuda de madera y zinc.

En otro lugar de la central de abastos, me topé con un grupo de 10 vendedores que no arreglaban sus puestos de trabajo pero que sí departían entre risas una botella de aguardiente, como disfrutando de un 'descanso obligatorio'.

El mercado aún así era silencioso. Otro grupo de vendedores y comerciantes actuaban en calidad de "vigilantes" para orientar a los operadores de aseo por las distintas zonas del sitio.

Manuel Antonio Mercado, presidente de la Asociación de Vendedores Estacionarios de Bazurto, explicó “estamos vigilando que todo se haga bien, estamos dando orientaciones porque en las jornadas de limpiezas anteriores se derrumbaron los locales de mucha gente sin haber necesidad, estamos evitando que se cometa alguna arbitrariedad”.

Encontré en mi recorrido a otros trabajadores ubicados en sectores aledaños a la central de abastos, ofreciendo sus productos para obtener algo de dinero en estos días.

Delimiro Solar Castro, vendedor de limones, Marcos Molina comerciante de frutas y Luis Romero vendedor de plátano, son algunos de los expendedores que se movilizaron hasta un sector cercano del mercado con el fin de 'rebuscarse'.

"Uno vive del diario y si no vendemos, no come mi familia ni yo”, expresó Delimiro Solar.

La central de abastos volverá a abrir sus puertas mañana viernes 10 de febrero. Con su rutina, con su dinámica, con su lenguaje y sus personajes.