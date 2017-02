Estudiantes de la UdeC reclaman despeje de la Plaza de los Estudiantes

Hace varios días un restaurante situado en los alrededores de la Plaza de los Estudiantes instaló unas mesas y sillas en este espacio comunitario para ofrecer a sus comensales un ambiente al aire libre y disfrutar de la vista del Centro Histórico. Sin embargo, la situación no cayó en gracia al estudiantado de la Universidad de Cartagena, quienes hoy decidieron hacer un plantón para reclamar la libre movilidad por el lugar.

Los universitarios se organizaron y se apostaron en la tarde de este jueves en las afueras del restaurante. Con pancarta y megafono en mano le exigieron a los propietarios del negocio retirar los mobilarios.

"Este es un lugar para el disfrute de la ciudadanía en general, no podemos permitir que unos pocos pretendan adueñarse de la Plaza de los Estudiantes y apoderados de un derecho que no les corresponde pretender que uno no pueda pasar por ahí porque molesta a sus clientes", expresó uno de los participantes en la protesta.