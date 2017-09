Estudiantes del colegio María Reina rechazan "pico y placa" para ir a clases

La historia se repite. Al igual que los estudiantes de la Institución Educativa Ana Vélez de Trujillo, que manifestaron en mayo su molestia y preocupación por el “pico y placa” por falta de sillas para poder ir a clases, los educandos de la Institución María Reina, se quejan por lo mismo.

Pero esta vez, la situación parece ser mayor. Los jóvenes y padres de familia no solo se muestran preocupados por el “pico y placa” y la falta de sillas, sino también por el mal estado en el que se encuentra el plantel educativo.

Los baños, las paredes, ventanas, aulas de clases y toda la infraestructura en general muestra graves deterioros y pone en riego la seguridad de los estudiantes, según los denunciantes.

En la mañana de este viernes, estudiantes y padres de familia, protestaron en las afueras de la sede principal de la institución, en el barrio La Esperanza, para exigir al Distrito ser escuchados y buscar prontas soluciones. Son por lo menos 1.900 estudiantes, de las cuatro sedes del colegio, que resultan afectados por esta problemática.

Según Medardo Hernández Baldiris, presidente de Sindicato Único de Educadores de Bolívar (Sudeb), la situación que viven estos estudiantes persiste desde principio de año.

“Los padres de familia estaban convencidos de que durante el paro de profesores repararían los colegios, pero no pasó nada, y solicitan intervención inmediata de la Alcaldía y el secretario de Educación”, indicó Hernández.

Los afectados aseguran que todo esto se debe a que la Curia, que se encarga de la administración de los colegios, a través de un convenio con la Alcaldía de Cartagena por $600 millones, no ha cumplido con lo pactado y exigen que sea el Distrito el que tome el control de la institución.

“El distrito conoce la situación y se han reunido y visitado la institución pero han tardado. Al parecer, van a nombrar nuevo rector pero no pasa nada”, agregó.

En la sede principal se iniciaron las reparaciones de tres aulas y los estudiantes no han tenido clases, según el presidente de Sudeb.

“En la sede de Las Delicias están construyendo sobre paredes viejas y los padres de familia dicen que han debido tumbarlas y hacerlas nuevas. Eso ha generado un 'pico y placa' un día va un grado y al otro día otro, generando que no se cumpla el calendario académico. Esta semana, prácticamente, no se ha dado clase en la principal por el mantenimiento de tres salones”, finalizó.

Tanto estudiantes, como padres de familia y docentes esperan que se tomen medidas urgente y así poder ofrecerle a los jóvenes calidad educativa en todo sentido.

“La calidad educativa no es tener las aulas llenas de profesores, es también brindarles espacios buenos y saludables a los niños”, dijo Adalgiza Carrasquilla, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Villa Rosita, quien estuvo presente en la protesta.

"Estamos cansados de tanto robo, incumplimiento y tanto pico y placa. Un día sí tienen clase y otro no. Qué pasa que están perjudicando a nuestros hijos. Yo tengo dos, tengo una en ocho y una en nueve y cuando el de octavo tiene el de noveno no. Esto se da por la mala administración, los nuevos directivos, porque eso no se veía antes en María Reina", manifestó una madre de familia.