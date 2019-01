Estudio de Transcaribe, base para fijar tarifa de $2.500

Kelly Puello viaja todos los días desde el municipio de Turbaco hasta el Centro Histórico de Cartagena para trabajar. Además de cancelar su servicio de transporte hasta Cartagena en $2.000, usa el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) para llegar a su sitio de trabajo, lo que le genera en promedio un gasto de $4.300 en un solo trayecto y de $8.600 diarios por ida y regreso. Pese a que es un medio ágil de transporte porque usa un carril exclusivo, a Kelly Puello no le parece un buen servicio porque le faltan más buses.

Incluso, mostró desagrado en caso de que decidieran aumentarle a la tarifa, porque lo considera demasiado costoso.

Y así ocurrió, el alcalde ad hoc, Dairo Kuhlmann Romero dio a conocer que firmó el decreto el 31 de diciembre de 2018 que fija un aumento de $200 en la tarifa para el usuario de Transcaribe. Esto tras un estudio que recomienda tal precio, es decir, el pasaje pasará de 2.300 a 2.500 pesos.

Kuhlmann Romero explicó que los efectos fiscales del decreto son a partir del 1 de enero de 2019, pero en los próximos días los distintos operadores actualizarán los torniquetes y los softwares para cobrar la nueva tarifa.

“Significa mucho que aumente $200 porque los 2.300 pesos ya es mucho, lo que nos pagan de mínimo no nos alcanzaría. Lo ideal serían $2.000 o si no que sigan los $2.300, aunque no es justo es peor $2.500”, señaló Puello.

La usuaria recordó además el aumento de 2018 que también fue de $200, pasando de 2.100 a 2.300 pesos.

“Ellos (Transcaribe) vienen haciéndolo así, de $200 en $200. Es un cambio muy brusco, no me alcanzaría para pagar el transporte. Incluso, nosotros que venimos desde Turbaco nos toca pagar un transporte de $2.000 y estos $2.500 ya son $4.500. Trabajo en el Centro y el trayecto es diario porque debo revisar todo acá”, precisó Puello.

Recordemos que este alcalde ad hoc, designado por la Presidencia de la República, también deberá discutir las tarifas del transporte público colectivo y posibles recomendaciones al gerente de Transcaribe, sobre la ejecución de los contratos de concesión.