Estudio que definirá futuro de los peajes sigue en espera

Definir si el contrato de la Concesión Vial alcanzó o no la Tasa Interna de Retorno (TIR) a través del cobro de peajes, para así determinar si se debe liquidar o no, es el objetivo de un estudio que deberá contratar el Distrito a través de Valorización Distrital, dependencia que hasta la fecha no ha abierto licitación.

Carlos Carmona Sanjuán, director de Valorización, resaltó que este estudio tiene un alcance técnico, jurídico y financiero, lo que deberá proyectar la situación concreta de esta concesión.

“Se busca determinar si la TIR se cumplió o no hasta la fecha, de acuerdo a las distintas proyecciones de ingreso y egresos que han sido plasmadas históricamente en el flujo de inversión del contrato”, afirmó el funcionario.

Carmona Sanjuán explicó que a través de la Unidad Asesora de Contratación (UAC) se está haciendo una inteligencia de mercado y revisando cuáles son esas bancas de inversión y universidades ideales para hacer el estudio, para así pedirles unas cotizaciones, hacer unos sondeos de mercado y revisar cuáles son esos precios que se pueden utilizar para hacer arrancar los diferentes análisis.

El director de Valorización aseguró que “se espera que la contratación dure 45 días y que a más tardar en mayo se tenga respuesta sobre esto”.

Cabe resaltar que el presupuesto que tiene el Distrito para la aplicación de este estudio es de $330 millones, pero que esperan la inteligencia de mercado para determinar si este es el monto definitivo o no.

Las talanqueras

Otro de los compromisos que trazó el Distrito frente al Ministerio del Interior y el movimiento ciudadano Cartagena Sin Peajes fue el bajar las talanqueras cada vez que en las filas de los peajes hubieran más de 20 vehículos esperando.

“Se ha hecho un trabajo muy juicioso con Edurbe, que está a cargo de la supervisión del contrato, en donde evidentemente en las zonas en donde hay trancón en los peajes, en horas pico, permanecen funcionarios apoyando el levantamiento de las talanqueras (...) Ya se tienen unos controles periódicos para llevar a cabo la vigilancia y control de esos puntos. En este caso serían los ubicados en el peaje de Ceballos, en la hora pico de la tarde, y en el de Manga, en la mañana”, agregó Carmona, enfatizando que estas son horas críticas y que presentan mayores quejas y malestares por parte de los ciudadanos.

Repararán el corredor de carga

Valorización, junto a Edurbe, ha hecho una verificación del índice de pavimento, el cual contractualmente tiene un valor mínimo que está al rededor del 4.0, el cual garantiza la calidad de toda la carpeta asfáltica conformada en el corredor de carga.

“Este índice arrojó unos resultados y obviamente hay unos compromisos por parte de la Concesión Vial de reparar y hacer un mantenimiento preventivo y correctivo en abril (...) ellos acataron un proceso de contratación en donde hay un contratista seleccionado por parte de ellos y así mismo están en etapa de contratar la interventoría”, dijo Carmona Sanjuán.

Este mantenimiento costará cerca de 1.800 millones de pesos.