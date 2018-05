Estudios a 20 edificios ilegales de los Quiroz costarían $2 mil millones

Pese a que la Universidad Nacional no ha arrancado los estudios patológicos, estructurales y de sismorresistencia sobre 16 edificios del ‘Clan Quiroz’ que según un análisis e intervención inicial de la Universidad de Cartagena son vulnerables, el Distrito piensa incluir otras 20 edificaciones a estos estudios, luego de que el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, anunciara que estas estructuras también fueron levantadas ilegalmente por los Quiroz.

Respecto a esto, el exsecretario de Planeación de Cartagena, Irvin Pérez Muñoz, le contó a El Universal que el Distrito le pidió hace un par de semanas una cotización a la Universidad Nacional para incluir 20 edificios a los estudios, y recordó que la decisión de adicionarlos está en manos del nuevo alcalde, Antonio Quinto Guerra Varela.

“El fiscal hizo un anuncio y especificó otras 20 edificaciones. Lo que hemos hecho es cuantificar los costos aproximados que se tendrían en unos estudios similares para estas nuevas estructuras.

“La Universidad Nacional, como ha estado presente en estos momentos, nos manifestó que tiene los costos, pero no ha entregado una cotización formal. El costo sería aproximado a los dos mil millones de pesos”, explicó Pérez.

¿Y los primeros 16?

Bajo el mandato de Sergio Londoño Zurek, el Distrito contrató con la Universidad Nacional los estudios de los 16 edificios, que costaron aproximadamente 3 mil millones de pesos.

La condición para que los ingenieros empezaran sus labores es que todos los edificios fueran evacuados, lo que a la fecha no se ha cumplido. Pérez Muñoz explicó que el Distrito ya inició la entrega de subsidios de arrendamiento para que así las familias desalojen las propiedades, pero que pese a esto muchos no han accedido.

“Se espera la salida de los residentes para poder iniciar los estudios físicamente. Se han pagado los subsidios por parte del Distrito, pero no se ha logrado la salida total de los residentes.

“Hasta el momento son tres los edificios que están avanzados, pero hay uno que otro morador que no ha salido (...) Nosotros hemos cumplido la orden emitida por un juez, en donde condicionó la salida de unos residentes al pago de unos subsidios y a la creación de otro estudio.

“La Universidad Nacional en todo este tiempo ha hecho apuntes y repasado la metodología”, dijo.

Reforzamiento

El exsecretario de Planeación recordó que uno de los componentes del estudio, que no se incluyó en el convenio suscrito con la Universidad de Cartagena, es el de establecer un plan de acción frente a un eventual reforzamiento de las estructuras vulnerables o una demolición.

“Incluimos dos elementos adicionales que son la posibilidad de que se puedan reforzar los edificios y para que esto se dé, qué sistemas se aplicarían, los costos y la viabilidad (...) también está la posibilidad de cómo se podrían demoler los edificios y el área de afectación. Eso para tener herramientas que le servirán al Distrito de soporte luego de que se produzcan las decisiones administrativas que den a lugar”, dijo.

Pérez resaltó que en el convenio está previsto que los estudios duren seis meses. Sin embargo, para cumplir las exigencias del fallo, el Distrito acordó con la Universidad Nacional que a los cuatro meses del inicio se entregará un reporte que valide o no los resultados presentados a finales del 2017 por la Universidad de Cartagena.