Estudios en edificios de los Quiroz necesita interventoría especializada

Que los estudios patológicos, estructurales y de vulnerabilidad sísmica que hará la Universidad Nacional sobre los 16 edificios ilegales que fueron levantados por el denominado ‘clan Quiroz’ tengan una interventoría integral es la preocupación de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar (SIAB).

Jorge Mendoza Diago, presidente de esta asociación, manifestó que de acuerdo con el estatuto de la contratación pública y por tratarse de un tema de tan alta sensibilidad y muy delicado para la toma de decisiones, el contrato del Distrito con la Universidad Nacional para los estudios debe tener una interventoría de persona natural o jurídica con la suficiente idoneidad y experiencia.

“La ley ordena que se contraten interventorías especializadas, ya que ese seguimiento no lo puede hacer la Secretaría de Planeación porque no tienen los especialistas que se requieren y este es un tema delicado (...) Lo que se va a dictaminar es si estos edificios son aptos o no para ser habitados, qué soluciones se pueden tomar, entre otros aspectos que ponen en juego el patrimonio de muchas personas”, le comentó Mendoza Diago a El Universal.

El presidente de la SIAB reiteró que de no contar con una interventoría especializada se estaría violando la ley, lo que daría pie a conflictos y posibles incertidumbres técnicas.

“Con esto no estamos diciendo que quien deba hacer la interventoría sea la SIAB, ya que en Cartagena y otras ciudades hay profesionales y entidades con todos los expertos y el personas requerido para seguir este proceso (...) Con esto se evita lo que pasó con la Universidad de Cartagena, que entregó los resultados de sus análisis y después de presentados es que salieron muchísimas observaciones”, agregó.

Del laboratorio

Que las muestras tomadas de los 16 edificios se evalúen en un laboratorio de ensayos certificado por el Organismo Nacional de Acreditación es otra de las prioridades.

“El laboratorio de ensayos que se use debe tener acreditación. Solamente hay 14 laboratorios en el país que la tienen. Si no se hace un trabajo certero y garantizado, además de que se pueden perder valiosos recursos, se le estarían dando largas muy peligrosas al problema”, concluyó.

Cabe resaltar que la SIAB espera que la Alcaldía le entregue copia del contrato para analizar el punto de la interventoría, pero que por el momento le envió un oficio al alcalde (e) de Cartagena, Sergio Londoño Zurek, con varias observaciones.

Modifican montos de subsidios

Mediante la Resolución 2268 del 4 de abril de 2018, la cual modifica la Resolución 1742 del 5 de marzo de 2018, la Alcaldía cambió los montos de subsidios de arrendamiento para los edificios del Alto Bosque y de Escallón Villa.

Según la nueva resolución “se pudo constatar que respecto de los edificios Villa Naevia, Villa Ana, Villa Vanessa, Tsalach, Innova y Calipso Tower existen inconsistencias en los estratos señalados por la Lonja de Propiedad Raíz de Cartagena en comparación con las certificaciones de estratificación expedidas por la Secretaría de Planeación, de fecha 22 de enero y 1 de febrero de la presente anualidad”.

Siendo así las cosas, los subsidios de arrendamiento quedaron de la siguiente forma: Brisas de Blas de Lezo, Villa May y Portal de Los Caracoles I y II en $900 mil; Brisas de Los Alpes, Portal de Los Alpes, Alpes 31, Villa Naevia, Villa Ana, Villa Vanessa, Shalom, Villa Mary, Tsalach, Innova, Calipso Tower y Brisas de La Castellana $1.500.000.

Cabe resaltar que además de esto el Distrito le entregará a cada familia un auxilio de $400 mil para gastos en mudanza.