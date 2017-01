Evite emergencias en la temporada seca

Para evitar incendios, deslizamientos y mal uso del agua durante la temporada seca, que se inició el pasado 1 de enero y se extendería hasta finales de marzo o inicios de abril, la jefe asesora de la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres del Distrito, Laura Mendoza, informó que la próxima semana se comenzaría a desarrollar un plan de contingencia en la Localidad 1.

Mendoza afirmó que para diseñar el plan, que responde a una directriz impartida por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) desde diciembre del año anterior, primero se precisaron las características propias de la temporada seca y las afectaciones que podrían causar en la ciudad.

“La primera característica es la intensidad del sol. Va a haber una temperatura muy alta, como la que se ha visto durante estos días. Confluyen también los vientos alisios, que son propicios de enero, aumenta el viento, el oleaje, y eso hace que algunos factores que hemos verificado se puedan presentar”.

Puntualizó que uno de los factores son los incendios, “porque muchas veces las personas hacen quema de basura, árboles, o dejan encendidas velas en las casas y por las altas temperaturas esto hace que se generen incendios e incluso puedan expandirse y generar alguna emergencia”.

Así mismo podrían presentarse deslizamientos, “porque venimos de una temporada de lluvias bastante fuerte. En la segunda temporada tuvimos hasta coletazo de huracán y eso hace que los terrenos se vayan debilitando, entonces cuando se presenta la temporada seca muchas veces estos se fracturan, se abren y pueden presentarse deslizamientos”, explicó la funcionaria.

“La otra recomendación que se está haciendo -anotó- es que se haga buen uso del agua. Pese a que no hay ninguna restricción o advertencia de que vayamos a tener desabastecimiento, es necesario que las personas le den uso racional. Identificados estos factores trabajamos en el plan”.

CAMPAÑA A LOS BARRIOS

El plan de contingencia para la temporada seca se iniciaría a finales de la próxima semana.

“Va a ser una campaña en la que vamos a ir a los barrios con los presidentes de Juntas de Acción Comunal, socializándoles sobre la importancia de que las personas no hagan quema de basura, ni dejen velas encendidas en las casas. Vamos a solicitar el acompañamiento de los alcaldes locales, EPA y Bomberos, porque quieren sensibilizar a las personas sobre la importancia de comprar extintores, tenerlos en sus casas y saberlos usar”, dijo Mendoza.

Señaló que “continuaremos con los monitoreos en las zonas de deslizamientos porque las invasiones crecen, las personas se asientan sobre estos sectores, debilitan mucho más el terreno y obviamente por eso también se pueden presentar situaciones de emergencia”.

“También vamos a continuar con una campaña que iniciamos el año pasado, que se llama ajusta tu techo -añadió la funcionaria-, porque durante esta época al presentarse esos fuertes vientos se pueden levantar los techos de las casas. Queremos evitar que caigan encima de la persona o en otra casa. Vamos a entregar folletos y todo el tema pedagógico para que las personas se sensibilicen sobre la responsabilidad que tienen en la gestión del riesgo”.

EVITE INVADIR

La jefe asesora de la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres del Distrito dijo que tanto en el Plan Distrital de Gestión del Riesgo como en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), están establecidas comunidades propensas a sufrir deslizamientos.

“Tenemos las zonas de ladera de montaña en la Localidad 1: Nariño, San Francisco, La Paz, El Sinaí, igualmente todo el cerro de La Popa, que también bordea parte de la Localidad 2. Allí también tenemos a Nueva Granada, y en la Localidad 3 tenemos el Cerro de Albornoz, que cubre una gran cantidad de barrios aledaños a él que tienen la situación de deslizamiento”.

Mendoza advirtió que los invasores “saben que son responsables (de cualquier emergencia). La Ley 1523 los hace responsables a ellos. Siempre se les ha sensibilizado sobre la responsabilidad que tienen de no invadir porque muchas veces manifiestan que lo hacen por no tener recursos, pero eso no es motivo suficiente para poner en riesgo sus vidas y la de las personas aledañas al sector, porque casi siempre esas zonas tienen casas en la parte de abajo y al momento de presentarse un deslizamiento se les podría venir todo ese terreno encima”.

“Recomiendo que eviten hacer invasiones -apuntó-. Esas personas podrían incurrir en sanciones por parte de las alcaldías locales y la Policía Nacional. A los vecinos les pido que si conocen personas que están invadiendo denuncien a las autoridades para que se hagan los procedimientos de desalojo respectivos”.

Respecto a los incendios, Mendoza dijo “que también denuncien ese tipo de situaciones. Hay personas que tienen la costumbre de quemar las basuras y hay algunas zonas donde la vegetación está tan seca que al momento de un incendio podría expandirse y si hay casas cercanas afectarlas”.