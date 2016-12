Evite ser víctima de los delincuentes que buscan su "navidad"

Por estos días, es común escuchar relatos de atracos en el transporte público y en las calles; se leen denuncias en la redes sociales e incluso la víctima puede ser usted, quien lee este artículo o un familiar suyo . Y es que en esta época los delincuentes están al acecho buscando su prima de navidad o “rebuscándose” el aguinaldo.

Ante esto, las dependencias de prevención de la Policía Metropolitana de Cartagena (Mecar) iniciaron una campaña para advertir a los ciudadanos sobre los cuidados que deben tener para evitar ser objetivo fácil de los ladrones.

Entre las recomendaciones está asegurar bien sus elementos personales y no perderlos de vista, no llevar joyas o elementos suntuosos de valor que llamen la atención (joyas u aparatos electrónicos); no hablar por celular ni textear mientras está en la vía pública y llevar en su billetera o bolso solo el dinero y los objetos necesarios.

“Esto no significa que en Cartagena las cosas están tan terrible que usted no pueda ir hablando por celular, pero lo que le decimos a la gente es que lo evite porque estamos en una temporada en la que le pueden quitar lo que ha trabajado en todo un año, hay muchos que están buscando como arreglarse la Navidad”, dijo la subteniente Lina Benjumea, jefe de prevención y educación de la Policía Mecar.

El subintendente Alcides Romero, de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) indicó que en esta época las modalidades de hurto más comunes son el fleteo, que ocurre cuando en las entidades bancarias, los llamados marcadores están pendiente de los movimientos de los clientes y dan avisos a su secuaces para perseguir a la víctima y robarle el dinero retirado, en la primera oportunidad; y la clonación de tarjetas débito o crédito en cajeros electrónicos.

“Recomendamos a los ciudadanos que cuando vayan a retirar importantes sumas de dinero hagan uso del servicio de acompañamiento que ofrece la Policía y algunas entidades bancarias”, afirmó el subintendente Romero.

Cifras muestran mejoría

De acuerdo con los datos de la Sijín, los robos disminuyeron este año, respecto al 2015: en la modalidad de hurto a residencia se denunciaron hasta el 20 de diciembre pasado, 176 casos, 27 menos que el año pasado; en hurto a personas, se registraron 1040 denuncias, 40 menos que en 2015 y en hurto a comercios fueron 201 caso, 33 menos que el año anterior.

En esta temporada la Mecar realiza la caravana Navidad Segura que llega a los puntos críticos de la ciudad para informar a adultos y niños sobre las precauciones que se deben tener en cuenta durante la celebración de Navidad y fin de año.

Sobre extorsiones

Los extorsionistas también aprovechan esta época del año para cobrar la denominada “matrícula ”, un aporte anual que pretenden recibir, además de las cuotas mensuales que cobran a las víctimas.

“Este año hemos recibido 143 casos de extorsión, por los que se han hecho 117 capturas; 99 denuncias se han resueltos y 44 están investigación lo que demuestra que si la víctima informa a las autoridades sobre la extorsión, muy seguramente va a tener resultados positivos”, dijo Luis Mantilla, el subcomandante del Gaula Bolívar, quien indicó que las víctimas deben comunicarse a la linea 165 antes de proceder a hacer las consignaciones pedidas por los extorsionistas.

Mantilla resaltó que los ciudadanos deben evitar publicar información sobre viajes o planes de vacaciones en las redes sociales pues este podría ser un insumo para los delincuentes, bien sea que lo usen para atacar un vivienda no habitada porque la familia está por fuera o para intimidar en el proceso de extorsión.

“Los padres deben estar muy atentos al uso de las redes sociales por parte de menores de edad, pues ellos también están siendo víctimas de extorsión a través del “sexting”, en el que piden fotos íntimas para después amenazarlos y pedir dinero o un encuentro íntimo”, indicó el subcomandante del Gaula.