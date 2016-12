Exceso de ruido molesta a residentes de Getsemaní

El ruido generado por una planta eléctrica, además de la amplificación de sonido de una fiesta electrónica causaba molestias entre residentes del barrio Getsemaní, en el Centro Histórico de Cartagena.

Según Miguel Caballero, habitante de este sector, la planta fue instalada en la calle San Antonio para abastecer de energía a una vieja casona donde se realiza esta noche una fiesta de música electrónica.

"Comienzan los tormentos del barrio Getsemaní, con las discotecas golondrinas. No tenemos el apoyo de las autoridades, no han querido recibir nuestras quejas. Todos los vecinos están alterados con el ruido, los organizadores dicen que tienen permisos pero no los muestran y esta es una calle netamente residencial, están sonando la planta eléctrica y el equipo", afirmó Caballero.

"Esto es una zona residencial, es una planta eléctrica bastante grande, está montada en la acera donde ni siquiera se pueden parquear carros, el ruido es impresionante, pero además dentro de la casa hacen una rumba y estas casas tienen unos patios internos y el sonido sale por ahí", afirmó otra residente del sector.

Según los residentes de Getsemaní, no es primera vez que se presenta una situación como esta de molestia por exceso de ruidos por fiestas que se extienden hasta horas de la mañana.

Se conoció que tras las manifestaciones de inconformidad por parte de los habitantes de Getsemaní, la planta eléctrica fue apagada.