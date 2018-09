Exitosa jornada de vacunación entre Alcaldía y Dadis en Bayunca

La población del corregimiento de Bayunca fue beneficiada con una jornada de vacunación organizada por la gestora social del Distrito, Eliana Bustillo, y el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis).

Se llevaron aproximadamente 500 vacunas y unas 200 personas, entre niños, niñas, mujeres embarazadas y adultos mayores, recibieron las dosis del Esquema Nacional de Vacunación.

El interés del gobierno del alcalde (e), Pedrito Pereira, es protegerlos para que no se enfermen. “Priorizamos esta comunidad además por la alta concentración de migrantes venezolanos.

Sabemos que muchos de ellos llegan sin vacunas o con esquemas incompletos y no queremos que enfermen, ni ellos ni la población cartagenera que vive en esta zona”, sostuvo Antonio Sagbini, director del Dadis.

La gestora social del Distrito, Eliana Bustillo de Pereira, señaló que “encontramos niños que no tienen el esquema de vacunación completa, esa es una ardua labor que estamos haciendo para ayudar a esa población vulnerable y unidos lo lograremos”.

“La invitación es a la comunidad, a los papás, en Bayunca hay un centro de salud que tiene todas las vacunas, para que acudan a continuar y completar los esquemas de vacunación porque no se justifica que un niño se encuentre sin vacunas porque puede enfermar o morir por algunas de estas enfermedades”, manifestó Yanine Ruiz Ballestas, líder del Programa Ampliado de Inmunizaciones del Dadis.

Agradecidas

Yeriled Parra Barcos llegó hace un mes de Venezuela con sus dos hijas, de 5 años y 11 meses de edad, su esposo y su cuñada.

“Trabajo haciendo uñas y mi esposo atiende una tienda. Gracias a Dios nos ha ido bien y el trato ha sido muy bueno. Esta jornada es excelente porque muchas madres por la crisis en Venezuela no les pusimos las vacunas a los niños, esta ayuda es muy buena. La situación en Venezuela es caótica, no se consigue nada o lo que hay es muy caro”.

Mercedes Acosta tiene 62 años, también llegó hace cuatro meses del vecino país y sufre de epilepsia; tuvo que venirse porque allá no conseguía los medicamentos.

“Estoy muy agradecida con esta vacunación. Mi hijo que tiene ya dos años acá me mandó a buscar, como yo convulsiono dormida me caí de la cama y me fracturé. Necesito que por favor me ayuden a conseguir las medicinas”.

“Esta jornada está muy buena porque a mi hijo le faltaron muchas vacunas en Venezuela y se las están poniendo aquí”. Estefanía Paola Guacará Acosta, venezolana.

“Estas jornadas son excelentes, súper agradecida porque mi niño de un año tenía seis vacunas atrasadas y ya está al día”, María Carolina Padilla, venezolana.

“Excelente la jornada, mi hijo está al día con las vacunas. Llegué hace tres meses de Venezuela con mis dos hijos y mi esposo”, Deisy Ramos Hernández, venezolana.

Silvia Lara, gestora social del Dadis para la Localidad de la Virgen y Turística, explicó que en la jornada se aplicó la vacuna cero, que es para los niños de 6 a 11 meses de edad, y todas las vacunas del esquema regular.

Esta es la segunda intervención de este tipo que se hace este mes en Bayunca, la primera fue el 14 de septiembre en dos Centros de Desarrollo Infantil (CDI).

En Cartagena hay dispuestos 65 puntos de vacunación (43 públicos y 22 privados), que atienden en el horario de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.

Ahora te puedes comunicar con El Universal a través de Whatsapp Videos

Mensajes

Fotos

Notas de voz cuando seas testigo de algún hecho noticioso, envíalo al: 321 - 5255724. No recibimos llamadas.

Anterior Menores de edad desaparecidas en Bogotá fueron encontradas en Guatapé