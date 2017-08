Expansión y densificación, los retos del Plan de Ordenamiento Territorial

Cómo es y cómo debería ser el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en Cartagena, fue uno de los temas abordados en la mañana de ayer, durante el foro de expansión urbana del territorio proyectada a 2033. Lea aquí (Expansión urbana del territorio cartagenero será debatida en foro)

Sergio Padilla Galicia, arquitecto mexicano con doctorado en urbanismo, dijo que “durante más de 35 años he venido regularmente a Cartagena, casi una vez al año, y he visto cómo la ciudad ha cambiado, crecido, se ha transformado (...) He visto que el POT, o las versiones anteriores que tocaban el tema y no se llamaban POT, no han podido orientar el crecimiento y establecer los controles necesarios para no llegar a un punto de desorden, mal funcionamiento y vulnerabilidad ante aspectos ambientales”.

“Siendo justo -añadió- me parece que el problema que genera el crecimiento urbano en muchas ciudades de América Latina, entre ellas mi ciudad, ha sido explosivo, de una magnitud y velocidad que eran muy difíciles de controlar”.

Sin control

El profesor de urbanismo de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, sostuvo que “el POT no ha regulado de la mejor manera el sector inmobiliario, porque la ciudad se ha expandido para donde ellos han querido”.

Precisó que Cartagena “se densificó y verticalizó en ciertos sectores, principalmente Bocagrande y Castillogrande, y la autoridad es omisa o permisiva ante ese fenómeno que en donde había una familia ahora hay 70, donde antes no había ni un carro ahora hay 70. Si se multiplica por los 200 o 300 edificios que pueden haber en el sector, el problema es grave”.

“Es lo mismo que pasa en la periferia -indicó-, la ciudad tiene que expandirse, ¿pero a 50 kilómetros del Centro, sin vías, sin transporte público, consumiendo tantas hectáreas? Ahí es donde la autoridad debe tener una visión clara y permitir que las fuerzas económicas hagan negocios, pero en beneficio de la ciudad”.

Según Padilla, expansión y densificación son los escenarios que se agudizarán a futuro, “bajo qué condiciones y qué tanto debe expandirse, hacia dónde y bajo qué modelos, y qué tanto debe densificarse, en qué sectores y bajo qué modelos, es lo que debe definir el POT para tratar de lograr un equilibrio más adecuado”.

“Es mejor la densificación -aseveró-. Una ciudad compacta presenta mayores ventajas para la vida urbana, pero también para la administración de la ciudad, que la expansión indiscriminada hacia la periferia. Incluso para la economía de la ciudad es más fácil, rentable y eficiente una ciudad compacta que una difusa y dispersa hacia la periferia”.

El foro fue organizado por el Centro de Pensamiento de Cartagena y Bolívar en alianza con la Sociedad Colombiana de Arquitectos regional Bolívar, y apoyado por universidades y gremios, para contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).