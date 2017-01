Extreman medidas para controlar circulación de jet ski y embarcaciones ilegales

Para evitar incidentes como el ocurrido ayer en Bocagrande donde un jet ski golpeó a un bañista, las autoridades han extremado las medidas de seguridad para proteger la vida de turistas y nativos que por estos días disfrutan de las playas de Cartagena.

Un buque, una patrullera de costa, una motonave tipo pilot y tres unidades de reacción rápida, ha dispuesto la estación de Guardacostas de la ciudad para controlar no solo el zarpe de embarcaciones sino la circulación de jet ski u otras motonaves que operan de forma irregular. Además, se cuenta con el sistema de tráfico marítimo con el que, a través de un radar y sensores, se controlan todas las embarcaciones que entran y salen de la bahía.

El capitán de Puerto, Julio Cesar Poveda, señaló que solo 14 jet ski están autorizadas y con los papeles en regla para operar. (Lea: Inmovilizan moto acuática que golpeó a un bañista en Bocagrande).

"Estamos trabajando de manera coordinada con Guardacostas y Policía. Tenemos identificados los jet ski que están trabajando legalmente. Cuando Salvavidas nos reporta novedades, Guardacostas de una vez acude y procede a la inmovilización del vehículo; si estos emplayan, tenemos el apoyo de la Policía. Estamos tratando de minimizar todos los riesgos. Con Corpoturismo entregamos volantes con las medidas de seguridad que hay que tener con estas motonaves y deportes náuticos" indicó el oficial.

Las autoridades piden a los turistas que si no saben manipular estos aparatos no los alquilen, dado que el experimentar puede conllevar a hechos lamentables. En lo que va corrido del 2017, seis jet ski han sido inmovilizadas por no cumplir con las medidas de seguridad.

¿Y el sobrecupo en las embarcaciones?

Ante la lluvia de críticas por los últimos incidentes de embarcaciones en alta mar y la supuesta falta de control de la autoridad marítima, el capitán de Puerto, Julio Cesar Poveda, aseguró que toda motonave antes de zarpar es revisada minuciosamente por inspectores de la Dirección General Marítima.

El muelle de La Bodeguita, Islas del Rosario, La Boquilla, Bocagrande, El Laguito, el Ocenario y Playa Blanca, son algunos de los lugares donde los funcionarios realizan acciones de control, 7 a 11:30 de la mañana y de 3 de la tarde hasta que la última embarcación regrese.

"Permanentemente estamos recordando cuáles son los puntos autorizados de embarque y desembarque: La Bodeguita y las marinas habilitadas. Además, tenemos funcionarios que hacen conteo de verificación a las embarcaciones, revisión de la documentación y recomendaciones de seguridad. En caso de que no cumplan, no zarpan. De estos lugares no sale nada sin que esté verificado", precisó el Capitán de Puerto.

Pero, ¿quién controla que a los tripulantes se les dé una charla de cómo actuar en caso de emergencia o se les entreguen chalecos salvavidas en buen estado? De acuerdo al capitán Jorge Enrique Herrera Mesa, comandante de Guardacostas de Cartagena, esto le corresponde al capitán de la motonave quien debe velar por la seguridad de las personas a bordo.

"La seguridad es de todos, no solo de la autoridad marítima. Una vez zarpe la motonave, le corresponde al capitán asegurarse de que todos los tripulantes tengan el chaleco de seguridad bien abrochado y dar instrucciones de qué hacer ante cualquier eventualidad. Los operadores turísticos y nosotros también entregamos recomendaciones a los turistas", precisó Herrera.

Finalmente, Guardacostas pidió tener un poco de civismo y acatar las ordenes que imparte la autoridad marítima. Asimismo, invitó a denunciar en la línea 146, al número de celular 314-5969130 o al correo c3i@armada.mil.co las irregularidades o anomalías que se observen en las operaciones turísticas.