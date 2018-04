Fachadas del Centro Histórico se burlan de la normativa de patrimonio

(Vea aquí nuestro especial completo sobre el Centro Histórico)

Hay descontento en el centro, y no son pocos los que se sienten igual. ¿La razón? Irregulares arreglos a las viviendas históricas, fachadas que no cumplen con los requisitos, avisos que van más allá de lo permitido, incumplimientos repetitivos. Incluso Rafael Camacho, presidente de Asocentro, asegura haber presentado en repetidas ocasiones quejas que no han tenido buena recepción.

Un caso que hoy se ha convertido en un problema repetitivo ha sido el de la sobre elevación de las casas, que dañan la armonía con que se concibieron las construcciones históricas. De acuerdo al artículo 426 del Decreto 0977 de 2001, las casas del Centro Histórico están clasificadas en 3 tipos de inmuebles teniendo en cuenta su tipología: tipos históricos residenciales, casas altas, bajas, dos altos, por sobre elevación; tipos históricos especiales,que incluyen edificios especiales religiosos, civiles y militares; tipo contemporáneos, entre los que se cuentan edificios comerciales, residenciales y especiales.

Lo cierto es que los inmuebles también tienen unas categorías de intervención que deben seguir para no atentar contra el patrimonio, lo que por supuesto incluye restauración monumental, restauración tipológica. adecuación y obras nuevas.

Pero ha sido justamente ese abuso, por querer tener cada vez más pisos y utilizar herramientas que atentan contra el patrimonio, a lo que vecinos del sector hacen llamado a conservar el principal atractivo turístico de la ciudad. La preocupación de Germán Bustamante, miembro de la junta directiva de Asocentro, tiene que ver con las alteraciones totales de la construcción. Con respecto a la sobre elevación, asegura que "todo el mundo quiere más y más pisos y más altura... claramente es algo que influye en la fachada, pero también en la edificación y en la vista". (Lea aquí: ¡Ojo! Estas son las obras que se pueden y no hacer en el Centro Histórico)

En varias calles del Centro Histórico encontramos escenarios de sobre elevación. Aparentemente podríamos pensar que son edificaciones altas, sin embargo, las construcciones no paran y cada vez algo nuevo aparece en estas infraestructuras.

Lo que se hace desde la División de Patrimonio frente a este problema diario es vigilar que las construcciones sean legales y cuenten con el permiso de la curaduría.

¿Publicidad o Contaminación Visual?

Los avisos publicitarios son otro factor que perturba a la gente que vive el centro. Las dimensiones permitidas no pueden superar los 25 centímetros, por 70 centímetros y además, estos avisos no pueden ser de plástico, iluminados de forma fija o intermitente, ni en colores neón. Sin embargo, el Centro de Convenciones cuenta con un aviso de gran tamaño, que pone en duda a algunos de los residentes del Centro Histórico.

El director de División de Patrimonio, Alfonso Cabrera, dice que con el Centro de Convenciones el tema ya pasó a otras instancias. En el pasado les hicieron varios llamados por la cantidad de avisos que colgaban, al considerar que visualmente no estaba siendo acordes a las normas del Centro Histórico.

Pero por ser un ente institucional y además, un edificio contemporáneo (no colonial o republicano) el Centro de Convenciones presentó una solicitud ante el Comité Técnico para restringir a una sola área los avisos y realizar un nivel de publicidad institucional, fue entonces cuando El Comité Técnico les autorizó la pantalla que actualmente utilizan.

No obstante, miembros de la fundación de Asocentro no aprueban este tipo de actuaciones argumentando que es un mal ejemplo para los ciudadanos, pues da pie para que otras personas se valgan de la situación para hacer lo mismo.

En el Manual de Reglamentación para la Señalización Comercial en el Centro Histórico, en el artículo 469 del POT, se prohíbe instalar vallas publicitarias en monumentos históricos, artísticos, templos y todos aquellos inmuebles que se encuentren incluidos en el Centro Histórico.

¿Se puede pintar de cualquier color?

En el Plan de Ordenamiento (POT) se habla de un reglamento acerca de la gama de colores, pero este quedó incompleto y no especificaba muy bien el tema de las pinturas. Lo cierto es que las personas podían pintar sus casas sin importar color, siempre y cuando fueran a base de cal, y esto no afectara el Patriomio de la ciudad.

La División de Patrimonio, para subsanar esa falencia, ha creado una resolución para reglamentar la gama de colores de manera oficial. Con la nueva norma, lo que se busca es lograr un Centro Histórico uniforme.

Según el Director de la División de Patrimonio, muchas personas extranjeras llegan a la ciudad y quieren adecuar sus casas bajo sus culturas y costumbres, si bien es algo respetable, no quiere decir que puedan hacerlo en el Centro de la ciudad. Agregó que "son muchos los caprichosos que quieren pintar a su gusto y esto ha generado cierto caos en el Centro, por eso se ha agilizado implementar el reglamento en la gama de colores".

Los residentes tendrán un año pedagógico para que se acojan a la norma y de ahí en adelante, podrán ser multados si incumplen lo reglamentado.

Fachadas Modernas

Otro de los cambios más comunes que se presentan en el Centro Histórico es respecto a las fachadas de los locales comerciales. Es bastante usual recorrer las calles del Centro y encontrar ventanas o puertas que han dejado de tener material en madera, para ser un poco más exhibicionista, con vidrios, y convertirlas en una especie de vitrina.

Nada de eso está permitido. De hecho, las modificaciones en estructuras de madera, puertas, ventanas entrepisos, balcones y tribunas, deben ser según las técnicas tradicionales y de acuerdo al reglamento que especifica el material a utilizar, medidas y lo que se debe conservar de los cambios.

Desde el año 2016 hasta la fecha, se han registrado un aproximado de 140 procesos acumulados y de ellos han salido 80 sanciones. Las más comunes suelen darse por avisos y fachadas, que son multadas con un salario mínimo.

Cabrero agregó "el 95 % se acoge, aún así se están produciendo las multas".

Un caso especial: Marzola

En mayo de 2017 a la fachada del restaurante Marzola, en la calle del Curato (en San Diego) se le había iniciado un proceso sancionatorio para desmontar lámparas, espejos, relojes, cuadros, avisos, entre otros objetos antiguos, que hacían parte del estilo y concepto del restaurante, pero que no se acogían a la normativa de patrimonio de el Centro Histórico. El 8 de junio del mismo año, el Ipcc logró que se desmontaran todos estos objetos.

Pero el resturante volvió a montar todos los elementos y adornos que les habían exigido desmontar por violar algunos artículos del Plan de Ordenamiento Territorial.

El restaurante podría estar enfrentando procesos administrativos sancionatorios, que en ocasiones terminan en sanciones bastante contundentes, según los expertos.

Cabrera aseguró que lo primero que se hace desde la identidad es escoger personas altamente calificadas, se les realiza una capacitación y se les asigna un área específica de su competencia, para que puedan hacer su recorrido y vigilen fachada, publicidad, obras y si están legales o no, así como la implementación de los colores.

Tienen cuatro arquitectos y tres técnicos que van observado si se cumple o no con la norma, de no ser así, el técnico genera un insumo: se trata de una ficha técnica para temas de publicidad, que comienzan con un proceso que puede terminar en sancionatorio por el incumplimiento de la norma.

Establecimientos con proceso sancionatorio

Las sanciones que se repiten con mayor frecuencia son de fachadas, avisos y publicidad. A los implicados se les otorgan 10 días habiles a partir de la visita para que se acojan a la norma, de no ser así, se les impone una sanción que responde a un salario mínimo. Cabe aclarar que algunos locales comerciales a los que les abrieron proceso por avisos se acogieron a la norma. Sin embargo, estos son algunos los lugares que se les venció el plazo y van a ser sancionados:

*Restaurante Marzola: el cual tiene un proceso sancionatorio.

*República del Cacao - Plaza de los coches

*Restaurante DKP calle de las carretas, esquina con Plaza de los Coches.

*Lusso - Calle Nuestra Señora del Carmen.

*Salvatore Ferragamo - Calle Ayos.

*Le Collezioni - Calle Ayos.

*Harmont & blainer - Calle Ayos.

*Hermenegildo Zegna - Calle Ayos.

*The Emerald Queen Jewerly - Calle del Candilejo.

El uso de pendones y menús en fachadas también son considerados una violación a la norma, según el Artículo 468 se prohiben los avisos transitorios y pasacalles en el Centro Histórico. Sin embargo, las zonas más comunes en infrigir la norma es en hostales y restaurantes de las plazas Fernández de Madrid, Plaza de Santo Domingo, Plaza de la Trinidad y la Plaza de San Diego. La División de Patrimonio, en compañía de otras dependencias como Espacio Público, Policía Nacional y Secretaría del Interior, han estando realizando operativos en las zonas para el desmonte de estos elementos.

Por el tema de las puertas de vidrio no autorizadas, podrían ser sancionados:

*Cano - Calle de la Iglesia.

*Porton de San Sebastián - Calle Santo Domingo.

*Emerald Trade Center - Calle Santo Domingo.

Con respecto a los casos por sobre elevación, también se presentan sanciones, pero estas llevan un proceso legal más riguroso y su sanción es mayor a la de tres salarios mínimos vigentes.

Cartagena fue declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad en noviembre de 1984 y las partes involucradas, en este caso la UNESCO y la ciudad, asumieron un compromiso para respetar ciertas reglas del juego, esto con el fin de llevar con responsabilidad el título otorgado.

Hoy existe una entidad encargada de salvaguardar los inmuebles y velar por la identidad del Corralito de Piedra. La División de Patrimonio del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), es quien debe realizar las funciones de intervención para garantizar que las alteraciones en los edificios, casas o bares del Centro Histórico no violenten los permisos.