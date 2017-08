Fallas en la infraestructura entorpecen jornada única en el colegio Nuevo Bosque

Una placa de la cubierta fracturada y parte del cielo raso caído en el comedor de la institución educativa Nuevo Bosque, en la urbanización Barlovento, han impedido que se implemente la jornada única en este plantel, pues no se tienen las condiciones necesarias para preparar los alimentos de los 1.450 estudiantes que se benefician del programa.

El problema comenzó en octubre del año pasado, cuando el coletazo del huracán Matthew provocó el colapso del cielo raso del comedor de la institución, según contó el rector Arides Sandoval a El Universal.

Sandoval señaló que, en ese momento, ingenieros del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Educación del Distrito decidieron no reparar el cielo raso sino hacer una intervención integral que incluyera el arreglo de la placa fracturada. Sin embargo, aún no se han iniciado esos trabajos.

Desde entonces el comedor funcionó de forma intermitente. Este año solo se habilitó unos días en marzo y abril y luego el servicio se suspendió de forma indefinida por el riesgo que representaba la falla en la infraestructura y la carencia de ciertos elementos para la conservación y procesamiento de los alimentos, como un cuarto frío y electrodomésticos, de acuerdo con lo indicado por el directivo.

“Somos la institución educativa pionera en la jornada única y en la que más estudiantes de Cartagena atiende en este programa, pero no la podemos implementar porque no han gestionado las reparaciones que necesitamos. Preparar alimentos para casi 1.500 estudiantes no es cualquier cosa”, dijo Sandoval, quien agregó que ha enviado varios oficios a la Secretaría de Educación y a la Alcaldía exponiendo la situación, pero no han obtenido respuesta.

Este medio confirmó que el colegio Nuevo Bosque está incluido en el Plan Maestro de Infraestructura Educativa y tiene asignado 57 millones de pesos para la adecuación de la cocina y de los baños.

De acuerdo con un vocero de la oficina de Infraestructura de la Secretaría de Educación, el contrato de obras en ocho colegios y que incluye a la institución educativa Nuevo Bosque, ya fue adjudicado y se está a la espera del trámite del registro presupuestal y la aprobación de pólizas. Las obras comenzarían la próxima semana.